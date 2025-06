Para as empresas, especialmente de setores regulamentados que gerenciam vários processos de garantia da qualidade (QA) e requisitos de conformidade, a expansão da inteligência artificial (IA) é um desafio e também uma oportunidade.



Você pode liberar todo o potencial da IA com governança de IA, que vai além de mitigar riscos e vieses ou detectar desvios e otimizar a precisão. A boa governança é um facilitador para a escalabilidade da IA e, para as empresas na liderança, é crucial para a sobrevivência.

Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e aumentar a confiança do cliente.