Agora em GA: monitore agentes em tempo de execução com watsonx Orchestrate

Os agentes de IA estão migrando de protótipos para cargas de trabalho de produção reais e em tempo real. Mas, ao contrário dos aplicativos tradicionais, os agentes não são determinísticos, envolvem várias etapas e dependem de ferramentas, portanto, o “tempo de atividade” por si só não indica se eles estão se comportando de forma confiável, segura ou com boa relação custo-benefício.

É por isso que temos o prazer de anunciar a general availability (GA) do monitoramento de agentes no IBM watsonx Orchestrate, com base na integração com o IBM watsonx.governance.