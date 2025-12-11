Inteligência artificial Automação de TI

Agora em GA: monitore agentes em tempo de execução com watsonx Orchestrate

Esta versão traz visibilidade de tempo de execução para seus agentes em tempo real, para que você possa escalar a automação agentiva com confiança em toda a sua empresa.

Publicado 11/12/2025
By Suzanne Livingston

Os agentes de IA estão migrando de protótipos para cargas de trabalho de produção reais e em tempo real. Mas, ao contrário dos aplicativos tradicionais, os agentes não são determinísticos, envolvem várias etapas e dependem de ferramentas, portanto, o “tempo de atividade” por si só não indica se eles estão se comportando de forma confiável, segura ou com boa relação custo-benefício.

É por isso que temos o prazer de anunciar a general availability (GA) do monitoramento de agentes no IBM watsonx Orchestrate, com base na integração com o IBM watsonx.governance.

O que há de novo no monitoramento de agentes

O monitoramento de agentes no watsonx Orchestrate permite que os desenvolvedores entendam como os usuários interagem com o agente e como ele está se comportando. O ponto central é a capacidade de monitorar agentes em tempo de execução por meio de um dashboard que mostra as métricas mais importantes quando entram em operação.

Com o monitoramento, as equipes podem:

  • Ver o desempenho dos agentes em tempo real, de forma rápida e prática, tanto para agentes individuais quanto para todo o catálogo de agentes.
  • Monitorar os principais KPIs, como taxas de sucesso, latência, uso de token e fatores que influenciam os custos.
  • Analisar de forma detalhada cada nível de transação para entender exatamente o que aconteceu em uma interação específica entre o usuário e o agente.
  • Detectar problemas antecipadamente usando sinais baseados em rastreamento que destacam onde os fluxos interrompem, as ferramentas falham ou o desempenho diminui.

Por que o monitoramento é importante para os agentes

O monitoramento tradicional pressupõe sistemas determinísticos. Os agentes diferem em três aspectos:

  • Eles encadeiam chamadas de LLM, etapas de recuperação e ferramentas, de modo que os erros podem aparecer em qualquer lugar no caminho do raciocínio.
  • A qualidade de sua produção pode variar ao longo do tempo à medida que os dados, prompts ou modelos subjacentes mudam.
  • Os custos podem aumentar inesperadamente dependendo dos caminhos da conversa e do uso de ferramentas.

O monitoramento de produção fornece a “verdade em tempo de execução”, não apenas o tempo de atividade. Você pode verificar se os agentes permanecem precisos, seguros e eficientes enquanto atendem usuários reais e pode responder rapidamente quando isso não acontecer.

Como funciona o monitoramento em tempo de execução

Depois que um agente é implementado na produção, o watsonx Orchestrate captura automaticamente a telemetria avançada de cada interação. A IU de monitoramento de tempo de execução organiza esses dados em 3 camadas:

  1. Integridade em nível do agente: uma visão resumida dos agentes implementados ajuda você a identificar rapidamente quais agentes estão prosperando e quais precisam de atenção, com base no volume de uso, taxas de sucesso/falha e padrões de latência.
  2. Insights em nível de mensagem e ferramentas: os gráficos de séries temporais mostram como o desempenho evolui em turnos e chamadas de ferramentas, para que você possa identificar se as lentidões ou falhas vêm do LLM, da recuperação ou de um sistema subsequente.
  3. Insights em nível de conversa: veja o desempenho dos agentes em conversas completas com várias interações, não apenas em interações individuais. As visões agregadas destacam onde os usuários deixam de interagir e quais turnos levam a falhas ou escalonamentos. Isso ajuda as equipes a identificar padrões de atrito recorrentes, medir o sucesso de ponta a ponta e priorizar melhorias que aumentem a conclusão de tarefas no mundo real.

Agent Ops para gerenciar todo o ciclo de vida do agente

O monitoramento do tempo de execução é uma peça fundamental da nossa estratégia de Agent Ops e uma parte crítica do ciclo de vida do desenvolvimento de agentes. O Agent Ops oferece a capacidade de observar, avaliar e otimizar agentes seguros e em conformidade, criados em qualquer lugar, executados em todos os ambientes.

  • Observabilidade: os clientes precisam de visibilidade clara sobre como seus agentes se comportam, quais etapas são executadas, quais ferramentas são invocadas e quais respostas são produzidas, tanto durante o desenvolvimento quanto na produção.
  • Avaliação: os testes de estresse pré-produção ainda são manuais e frágeis; as equipes precisam de uma maneira fácil e automatizada de testar seus agentes, usando uma variedade de casos de uso e métricas, desde fidelidade e relevância de chamadas de ferramentas até contagem de token.
  • Otimização: as organizações têm dificuldade em extrair insights relevantes de todos esses dados. Para escalar rapidamente, elas precisam de detecção orientada por IA, análise de causa raiz e recomendações praticáveis para melhorar o desempenho dos agentes e os custos.

Introdução

Escale a automação agentiva em toda a sua empresa com confiança e segurança, contando com monitoramento para seus agentes em produção.

