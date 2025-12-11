Agora em GA: monitore agentes em tempo de execução com watsonx Orchestrate
Esta versão traz visibilidade de tempo de execução para seus agentes em tempo real, para que você possa escalar a automação agentiva com confiança em toda a sua empresa.
Os agentes de IA estão migrando de protótipos para cargas de trabalho de produção reais e em tempo real. Mas, ao contrário dos aplicativos tradicionais, os agentes não são determinísticos, envolvem várias etapas e dependem de ferramentas, portanto, o “tempo de atividade” por si só não indica se eles estão se comportando de forma confiável, segura ou com boa relação custo-benefício.
É por isso que temos o prazer de anunciar a general availability (GA) do monitoramento de agentes no IBM watsonx Orchestrate, com base na integração com o IBM watsonx.governance.
O monitoramento de agentes no watsonx Orchestrate permite que os desenvolvedores entendam como os usuários interagem com o agente e como ele está se comportando. O ponto central é a capacidade de monitorar agentes em tempo de execução por meio de um dashboard que mostra as métricas mais importantes quando entram em operação.
Com o monitoramento, as equipes podem:
O monitoramento tradicional pressupõe sistemas determinísticos. Os agentes diferem em três aspectos:
O monitoramento de produção fornece a “verdade em tempo de execução”, não apenas o tempo de atividade. Você pode verificar se os agentes permanecem precisos, seguros e eficientes enquanto atendem usuários reais e pode responder rapidamente quando isso não acontecer.
Depois que um agente é implementado na produção, o watsonx Orchestrate captura automaticamente a telemetria avançada de cada interação. A IU de monitoramento de tempo de execução organiza esses dados em 3 camadas:
O monitoramento do tempo de execução é uma peça fundamental da nossa estratégia de Agent Ops e uma parte crítica do ciclo de vida do desenvolvimento de agentes. O Agent Ops oferece a capacidade de observar, avaliar e otimizar agentes seguros e em conformidade, criados em qualquer lugar, executados em todos os ambientes.
Escale a automação agentiva em toda a sua empresa com confiança e segurança, contando com monitoramento para seus agentes em produção.
