O que é IA ética?

Exemplos de questões éticas de IA incluem responsabilidade e privacidade de dados, imparcialidade, explicabilidade, robustez, transparência, sustentabilidade ambiental, inclusão, agência moral, alinhamento de valores, responsabilidade, confiança e uso indevido de tecnologia.

Com o surgimento do big data, as empresas aumentaram o foco em impulsionar a automação e a tomada de decisões baseada em dados em suas organizações. Embora a intenção seja geralmente, se não sempre, melhorar os resultados de negócios, as empresas estão enfrentando consequências imprevistas em algumas de suas aplicações de IA, particularmente devido a um projeto de pesquisa preliminar inadequado e a conjuntos de dados com viés.

À medida que surgiram exemplos de resultados injustos, novas diretrizes foram criadas, principalmente pelas comunidades de pesquisa e ciência de dados, para abordar as preocupações relacionadas à ética da IA. Empresas líderes no campo da IA também têm demonstrado interesse em moldar essas diretrizes, à medida que elas próprias começaram a experimentar algumas das consequências de não manter padrões éticos em seus produtos. A falta de diligência nessa área pode resultar em exposição reputacional, regulatória e legal, levando a penalidades custosas. Como acontece com todos os avanços tecnológicos, a inovação tende a superar a regulamentação governamental em novos campos emergentes. À medida que a experiência apropriada se desenvolve no setor governamental, podemos esperar mais protocolos de IA para que as empresas sigam, permitindo-lhes evitar violações de direitos humanos e liberdades civis.