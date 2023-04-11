Como nosso compromisso com a ética, a confiança e a transparência está diferenciando a IBM

As tecnologias emergentes e o rápido desenvolvimento de inovações estão levantando questões e desafios no mercado atual. Na IBM, estamos trazendo novas tecnologias para o mundo de forma responsável e com um propósito claro há mais de um século. E sabemos que ninguém pode lidar com esses desafios sozinho. Junto com formuladores de políticas, pesquisadores, clientes e outros stakeholders, buscamos proativamente entender esses cenários em mudança e desenvolver salvaguardas tecnológicas e políticas.
Conforme refletido no IBM Impact Report, estamos trabalhando arduamente para servir de exemplo para nossos pares, parceiros e colegas líderes dos setores sobre como criar um impacto positivo implementando ética tecnológica e comprometendo-se com a confiança e transparência em nossas práticas e produtos em escala global. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a IBM está trabalhando para ter um impacto ético positivo e duradouro.
Para a IBM, começa criando uma cultura de ética em toda a empresa. Desde nosso Conselho de Ética de IA e nossos Princípios e Pilares de Confiança e Transparência, até nossos esforços de privacidade de dados e segurança, priorizamos práticas éticas e transparentes.
No centro dos esforços da IBM em prol da tecnologia confiável está o Conselho de Ética de IA, composto por um conjunto diversificado de stakeholders de toda a empresa, reunidas para tomar decisões com base em nossos princípios e colocá-los em prática. Esse conselho integra os princípios da empresa na tomada de decisão de negócios e produtos.
Além disso, outra maneira importante de priorizar a responsabilidade tecnológica da IBM é aplicando os Princípios para Confiança e Transparência da IBM e nossos pilares para IA confiável aos produtos que projetamos, desenvolvemos e usamos. Também estamos trabalhando para estabelecer as melhores práticas do setor como membros da Data & Trust Alliance, que emitiu ferramentas e recursos úteis, como o Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A. Além disso, criamos ferramentas para ajudar a garantir que os sistemas de IA estejam alinhados com os princípios éticos. Por exemplo, desenvolvemos frameworks e produtos como o IBM Design for Sustainability, o IBM OpenPages with Watson, o IBM Watson Knowledge Catalog e o IBM AI FactSheets.
Nosso trabalho também se estende a nossos esforços de privacidade e segurança de dados. Por exemplo, a IBM mantém uma abordagem de gerenciamento de riscos multifacetada para identificar e ajudar a lidar com os riscos de cibersegurança. Isso inclui políticas e procedimentos pelos quais a IBM gerencia sua infraestrutura e seus dados, bem como avaliações de controles técnicos e métodos para identificar riscos emergentes. Por exemplo, nossos Princípios de Segurança e Privacidade de Dados da IBM são um conjunto abrangente de compromissos de segurança de dados e privacidade para com nossos clientes que consideram setores, práticas padrão da IBM e requisitos regulatórios.
Ninguém pode criar um futuro melhor para as próximas gerações sozinho. É por isso que a IBM está indo além da nossa própria empresa e capacitando os nossos parceiros do ecossistema, ao mesmo tempo em que defende políticas que estabelecerão precedentes positivos para a tecnologia e podem ajudar a nossa sociedade e comunidades a prosperar.
Em 2022, excedemos nossa meta de treinar 1.000 parceiros de ecossistemas em ética tecnológica. Agora, a IBM está se comprometendo a treinar 1.000 fornecedores de tecnologia em ética tecnológica até 2025. Além disso, a IBM está trabalhando para envolver seus fornecedores em práticas sólidas, incluindo responsabilidade social e ambiental, ética e planejamento/gerenciamento de riscos.
A IBM está focada em impulsionar ainda mais esse impacto ético. Envolvemos formuladores de políticas e líderes em todo o mundo para promover ideias que podem ajudar a estimular o crescimento e a inovação com novas tecnologias ou a lidar com desafios sociais. Por exemplo, alguns dos nossos destaques de defesa para 2022 incluem a defesa do CHIPS and Science Act de 2022 e o apoio à aprovação da Cybersecurity Incident Reporting for Critical Infrastructure Act de 2022, que permite uma abordagem de todo o governo para se preparar e responder rapidamente às ameaças cibernéticas. Esses são apenas alguns exemplos de como a IBM trabalha para causar um impacto ético. Saiba mais sobre essa e outras iniciativas em nosso IBM Impact Report 2022.