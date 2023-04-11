Como nosso compromisso com a ética, a confiança e a transparência está diferenciando a IBM

Para a IBM, começa criando uma cultura de ética em toda a empresa. Desde nosso Conselho de Ética de IA e nossos Princípios e Pilares de Confiança e Transparência, até nossos esforços de privacidade de dados e segurança, priorizamos práticas éticas e transparentes.

No centro dos esforços da IBM em prol da tecnologia confiável está o Conselho de Ética de IA, composto por um conjunto diversificado de stakeholders de toda a empresa, reunidas para tomar decisões com base em nossos princípios e colocá-los em prática. Esse conselho integra os princípios da empresa na tomada de decisão de negócios e produtos.

Além disso, outra maneira importante de priorizar a responsabilidade tecnológica da IBM é aplicando os Princípios para Confiança e Transparência da IBM e nossos pilares para IA confiável aos produtos que projetamos, desenvolvemos e usamos. Também estamos trabalhando para estabelecer as melhores práticas do setor como membros da Data & Trust Alliance, que emitiu ferramentas e recursos úteis, como o Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A. Além disso, criamos ferramentas para ajudar a garantir que os sistemas de IA estejam alinhados com os princípios éticos. Por exemplo, desenvolvemos frameworks e produtos como o IBM Design for Sustainability, o IBM OpenPages with Watson, o IBM Watson Knowledge Catalog e o IBM AI FactSheets.

Nosso trabalho também se estende a nossos esforços de privacidade e segurança de dados. Por exemplo, a IBM mantém uma abordagem de gerenciamento de riscos multifacetada para identificar e ajudar a lidar com os riscos de cibersegurança. Isso inclui políticas e procedimentos pelos quais a IBM gerencia sua infraestrutura e seus dados, bem como avaliações de controles técnicos e métodos para identificar riscos emergentes. Por exemplo, nossos Princípios de Segurança e Privacidade de Dados da IBM são um conjunto abrangente de compromissos de segurança de dados e privacidade para com nossos clientes que consideram setores, práticas padrão da IBM e requisitos regulatórios.