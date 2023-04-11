Como nosso compromisso com a ética, a confiança e a transparência está diferenciando a IBM

Setas vermelhas, roxas e verdes apontando para cima à direita.

As tecnologias emergentes e o rápido desenvolvimento de inovações estão levantando questões e desafios no mercado atual. Na IBM, estamos trazendo novas tecnologias para o mundo de forma responsável e com um propósito claro há mais de um século. E sabemos que ninguém pode lidar com esses desafios sozinho. Junto com formuladores de políticas, pesquisadores, clientes e outros stakeholders, buscamos proativamente entender esses cenários em mudança e desenvolver salvaguardas tecnológicas e políticas.

Conforme refletido no IBM Impact Report, estamos trabalhando arduamente para servir de exemplo para nossos pares, parceiros e colegas líderes dos setores sobre como criar um impacto positivo implementando ética tecnológica e comprometendo-se com a confiança e transparência em nossas práticas e produtos em escala global. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a IBM está trabalhando para ter um impacto ético positivo e duradouro.

Embedding da ética em todas as práticas

Para a IBM, começa criando uma cultura de ética em toda a empresa. Desde nosso Conselho de Ética de IA e nossos Princípios e Pilares de Confiança e Transparência, até nossos esforços de privacidade de dados e segurança, priorizamos práticas éticas e transparentes.

No centro dos esforços da IBM em prol da tecnologia confiável está o Conselho de Ética de IA, composto por um conjunto diversificado de stakeholders de toda a empresa, reunidas para tomar decisões com base em nossos princípios e colocá-los em prática. Esse conselho integra os princípios da empresa na tomada de decisão de negócios e produtos.

Além disso, outra maneira importante de priorizar a responsabilidade tecnológica da IBM é aplicando os Princípios para Confiança e Transparência da IBM e nossos pilares para IA confiável aos produtos que projetamos, desenvolvemos e usamos. Também estamos trabalhando para estabelecer as melhores práticas do setor como membros da Data & Trust Alliance, que emitiu ferramentas e recursos úteis, como o Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A. Além disso, criamos ferramentas para ajudar a garantir que os sistemas de IA estejam alinhados com os princípios éticos. Por exemplo, desenvolvemos frameworks e produtos como o IBM Design for Sustainability, o IBM OpenPages with Watson, o IBM Watson Knowledge Catalog e o IBM AI FactSheets.

Nosso trabalho também se estende a nossos esforços de privacidade e segurança de dados. Por exemplo, a IBM mantém uma abordagem de gerenciamento de riscos multifacetada para identificar e ajudar a lidar com os riscos de cibersegurança. Isso inclui políticas e procedimentos pelos quais a IBM gerencia sua infraestrutura e seus dados, bem como avaliações de controles técnicos e métodos para identificar riscos emergentes. Por exemplo, nossos Princípios de Segurança e Privacidade de Dados da IBM são um conjunto abrangente de compromissos de segurança de dados e privacidade para com nossos clientes que consideram setores, práticas padrão da IBM e requisitos regulatórios.

Impacto por meio de outras pessoas

Ninguém pode criar um futuro melhor para as próximas gerações sozinho. É por isso que a IBM está indo além da nossa própria empresa e capacitando os nossos parceiros do ecossistema, ao mesmo tempo em que defende políticas que estabelecerão precedentes positivos para a tecnologia e podem ajudar a nossa sociedade e comunidades a prosperar.

Em 2022, excedemos nossa meta de treinar 1.000 parceiros de ecossistemas em ética tecnológica. Agora, a IBM está se comprometendo a treinar 1.000 fornecedores de tecnologia em ética tecnológica até 2025. Além disso, a IBM está trabalhando para envolver seus fornecedores em práticas sólidas, incluindo responsabilidade social e ambiental, ética e planejamento/gerenciamento de riscos.

A IBM está focada em impulsionar ainda mais esse impacto ético. Envolvemos formuladores de políticas e líderes em todo o mundo para promover ideias que podem ajudar a estimular o crescimento e a inovação com novas tecnologias ou a lidar com desafios sociais. Por exemplo, alguns dos nossos destaques de defesa para 2022 incluem a defesa do CHIPS and Science Act de 2022 e o apoio à aprovação da Cybersecurity Incident Reporting for Critical Infrastructure Act de 2022, que permite uma abordagem de todo o governo para se preparar e responder rapidamente às ameaças cibernéticas. Esses são apenas alguns exemplos de como a IBM trabalha para causar um impacto ético. Saiba mais sobre essa e outras iniciativas em nosso IBM Impact Report 2022.

 
Vista de cima de um empresário mestiço usando um telefone celular no pátio de um escritório

Insights que você não pode perder. Inscreva-se em nossos boletins informativos.

Vá além da euforia com notícias de especialistas sobre IA, computação quântica, nuvem, segurança e muito mais.

Assine hoje