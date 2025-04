O que é integração de aplicativos?

Em uma EAI (também chamada de integração "hub-and-spoke"), um hub central atua como intermediário para todas as comunicações entre sistemas. Cada sistema se conecta ao hub, que faz o roteamento de mensagens para os spokes apropriados, eliminando a necessidade de conexões diretas.

As integrações hub-and-spoke fornecem um único ponto de monitoramento e controle, juntamente com recursos de orquestração de mensagens, para que as equipes de TI possam adicionar e remover sistemas com mais facilidade, sem interromper as integrações existentes.

No entanto, o hub também representa um ponto único de falha: se o hub falhar ou tiver problemas de disponibilidade, todo o sistema integrado poderá ser prejudicado. Além disso, à medida que as empresas escalam as operações e o hub cresce para acomodar mais sistemas (spokes), as EAIs podem se tornar proibitivamente caras e complicadas de manter.