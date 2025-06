O que é FinOps?

A Fundação FinOps descreve seis princípios para orientar a tomada de decisão orientada por dados no modelo FinOps. Os princípios não são hierárquicos, mas devem ser usados em conjunto durante todo o ciclo de vida do FinOps.6

As equipes precisam colaborar. É essencial que as equipes colaborem para aprimorar a prática de FinOps e alcançar melhorias contínuas em eficiência e inovação. A colaboração entre equipes multifuncionais permite que as operações financeiras acompanhem a velocidade e granularidade da TI. Essa colaboração capacita os engenheiros a tratar os custos da mesma forma que outras métricas de eficiência. Ela também ajuda a estabelecer governança e controles padronizados para o gerenciamento e uso da nuvem.

Todos assumem responsabilidade pelo uso da nuvem. A visibilidade conquistada na fase inicial de informação fornece às equipes de funcionalidades e de produtos os insights necessários para gerenciar o uso da nuvem com eficiência e manter os gastos dentro do orçamento estabelecido. Definir e acompanhar metas em nível de equipe contribui para criar responsabilidade desde a base.

Uma equipe centralizada impulsiona o FinOps. FinOps é um processo distribuído, com envolvimento em toda a organização, mas deve ser propriedade de uma equipe centralizada. Uma equipe de FinOps dedicada pode comparar provedores e serviços em nuvem e aproveitar descontos por uso comprometido, instâncias reservadas, upgrades e descontos por volume.Um processo de compra centralizado também atribui a uma equipe experiente a responsabilidade de lidar com negociações de taxas e alocação de custos para as equipes.

Os relatórios devem ser acessíveis e oportunos. Esses relatórios incentivam a tomada de decisões mais eficiente, o que inclui a adoção de medidas corretivas em recursos subdimensionados ou superdimensionados e o aproveitamento das oportunidades de automação que impulsionam a melhoria contínua. Compreender fluxos de trabalho, dimensionar corretamente os recursos e prever adequadamente a necessidade de serviços de nuvem quase em tempo real são elementos-chave do sucesso do FinOps.

As decisões são baseadas no valor comercial da nuvem. O FinOps não é apenas uma estratégia de redução de custos, mas uma prática projetada para maximizar o valor comercial. Como tal, o valor deve orientar todas as decisões. Ferramentas como análises de tendências e variações ajudam as equipes a entender aumentos de custos, enquanto benchmarking interno e de mercado ajudam a avaliar o desempenho da empresa. Em vez de cortar custos de forma reativa quando as despesas aumentam, pesar custos, crescimento e desempenho de forma abrangente permite que as equipes tomem decisões baseadas em valor.

Aproveite o modelo de custo variável da nuvem. Para garantir o máximo valor dos gastos com nuvem, as empresas devem aproveitar as oportunidades de economia oferecidas pelo modelo de custo da nuvem. O modelo inclui comparar opções de preços e descontos por uso oferecidos por diferentes provedores de serviços, bem como ajustar o dimensionamento de instâncias e serviços adquiridos.