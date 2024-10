O que é otimização de custos de nuvem?

A migração de dados e aplicações de data centers tradicionais locais para infraestrutura em nuvem oferece às empresas a possibilidade de economias significativas através da aceleração da inovação, manutenção de uma vantagem competitiva e melhor interação com clientes e funcionários. Além disso, a infraestrutura de TI se torna uma despesa operacional paga conforme o uso na maioria dos provedores de nuvem pública. Você pode aumentar ou reduzir os recursos de sua nuvem de acordo com a demanda, e os custos serão ajustados proporcionalmente. No entanto, os custos dos serviços de nuvem podem ser maiores do que o previsto, portanto, monitorar e otimizar seus gastos com a nuvem é crítico.

A otimização de custos na nuvem combina estratégias, técnicas, melhores práticas e ferramentas para ajudar a reduzir os custos na nuvem, encontrar a maneira mais econômica de executar seus aplicativos no ambiente de nuvem e maximizar o valor comercial.

Pode ser difícil monitorar métricas e comparar dados ao usar múltiplos provedores de nuvem com dashboards diferentes, o que facilita o risco de gastos excessivos. Seja utilizando IBM Cloud, Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ou alguma combinação de plataformas, é essencial entender, avaliar e otimizar o que você gasta em operações de nuvem.