Os gastos com cloud pública aumentaram significativamente nos últimos anos, impulsionados pela crescente adoção dos serviços de infraestrutura nativos da cloud.

O Gartner prevê que os gastos dos usuários finais em todo o mundo com a cloud pública devem expandir em 20,4% em 2022 para cerca de USD 500 bilhões, alcançando cerca de USD 600 bilhões em 2023, com a implementação de mais de 40% das cargas de trabalho corporativas na cloud.3

Essa aceleração da migração para a cloud e investimentos é equivalente às preocupações com gastos desnecessários. O relatório State of the Cloud de 2022 da Flexera revelou que, pelo sexto ano consecutivo, a otimização do uso atual da cloud era a principal iniciativa entre as organizações entrevistadas, e a migração de mais cargas de trabalho para a cloud estava em segundo lugar.

Além disso, os entrevistados reportaram que os gastos com a cloud pública ultrapassaram o orçamento em 13% em média, que esperam que os gastos com a cloud cresçam em 29% nos 12 meses seguintes e que uma estimativa de 32% do gasto com a cloud é desperdiçado.4 (O gasto com a cloud cresceu significativamente em parte porque a alocação excessiva de recursos é o método mais comum usado para minimizar o risco de desempenho).

Em resumo, o entusiasmo pela cloud computing mantém-se alto, apesar de estar claro que a adoção de arquiteturas complexas multicloud e o aumento dos gastos que a acompanha necessitam de uma reavaliação pelo gerenciamento financeiro de TI.

O FinOps surgiu como disciplina para organizações que buscam otimizar a otimizar custos usando as melhores práticas criadas para maximizar o retorno sobre os investimentos na cloud.