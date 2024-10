O que é gerenciamento de nuvem?

As ferramentas de gerenciamento de nuvem auxiliam na administração de serviços de TI em data centers, máquinas virtuais (VMs) e contêineres, como o Kubernetes. A visibilidade de cada aspecto da infraestrutura de nuvem ajuda a enfrentar vários desafios operacionais, como a mitigação do espalhamento da nuvem.



O espalhamento da nuvem de nuvem ocorre quando os administradores de TI não têm uma compreensão completa do seu ecossistema de nuvem, permitindo que instâncias e provedores de nuvem permaneçam sem controle. Ambientes de nuvem não gerenciados deixam as organizações vulneráveis a pagar por serviços de nuvem que não estão sendo ativamente utilizados.

As soluções de gerenciamento de nuvem geralmente incluem ferramentas de monitoramento que permitem aos departamentos de TI identificar horários de pico de tráfego para aplicações fundamentais. Essas informações auxiliam no processo de balanceamento de carga ou na distribuição do tráfego de rede entre servidores. O balanceamento de carga é importante para garantir que as cargas de trabalho sejam distribuídas de maneira eficiente entre servidores, crucial para a otimização de custos da nuvem, além de garantir que as aplicações sejam confiáveis e estejam prontamente disponíveis para os usuários.