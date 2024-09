Migrar suas aplicações, infraestrutura e serviços para a nuvem não é suficiente para impulsionar o sucesso do seu roteiro de transformação digital. Você precisa de uma estratégia eficaz de monitoramento de nuvem que use ferramentas robustas para rastrear as principais métricas de desempenho, como tempo de resposta, utilização de recursos e taxas de erro, para identificar possíveis problemas que possam afetar seus recursos de nuvem.

O IBM Instana Observability proporciona visibilidade abrangente e em tempo real do status geral de seus ambientes de nuvem. Ele permite que suas equipes de TI monitorem e gerenciem de forma proativa seus recursos em nuvem em várias plataformas, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. O monitoramento e a solução de problemas de desempenho automatizados ajudam a identificar e corrigir rapidamente os problemas antes que afetem os usuários finais.

Com análise e relatórios inteligentes, você obtém insights em tempo real para otimizar o desempenho de aplicativos e infraestrutura, a utilização de recursos e a experiência do usuário.