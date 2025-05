O que é integração contínua?

Os testes são um componente vital dos processos de integração contínua. No mínimo, os testes constituem cerca de um terço das atividades de CI, mas isso só acontece quando as equipes executam um único estágio de teste. Na realidade, as atividades de testes podem representar a maior parte da carga de trabalho das ferramentas de CI.

O teste contínuo em um ambiente de CI começa quando o desenvolvedor gera uma compilação e um pacote (também chamado de entidade instalável ou empacotada) e termina quando o pacote é colocado em produção. Cada etapa, de ponta a ponta, compõe o pacote de testes.

Como parte do processo de testes automatizados em CI, o desenvolvimento orientado por testes cria o código de forma iterativa e testa um caso de uso por vez; e notifica as equipes sobre o desempenho do código em todas as áreas funcionais da aplicação.

No entanto, é fundamental que os desenvolvedores executem todos os testes (e subconjuntos de testes) em seu ambiente local para garantir que eles confirmem o código fonte para o controle de versão somente após as novas alterações de código passarem em seus testes. Essa abordagem maximiza a cobertura dos testes, previne a regressão do código e prepara o terreno para a entrega contínua.