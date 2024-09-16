O que é depuração?

Os depuradores são ferramentas e APIs avançadas que otimizam o desenvolvimento de software localizando erros de codificação em um sistema operacional ou processo de desenvolvimento de aplicações. Os depuradores representam um negócio massivo e em crescimento. Com o cenário cada vez maior de aplicativos e programas para computadores e dispositivos móveis, não é surpresa que o mercado global de depuradores deva crescer significativamente até o final da década1 .



As corporações estão investindo milhões no desenvolvimento de ferramentas sofisticadas de depuração (como chatbots de IA que podem depurar código)2 e pesquisadores universitários estão criando ferramentas que podem depurar videogames de forma autônoma3 e depurar linguagens de programação específicas de domínio4.

As ferramentas e tecnologias podem variar muito em seus recursos, mas, essencialmente, todas oferecem interfaces de linha de comando que ajudam as organizações a encontrar e corrigir problemas de bug. A maioria também oferece recursos de depuração remota e tutoriais que tornam o software mais acessível para iniciantes.



Exemplos de ferramentas de depuração incluem:

Ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs)



Os IDEs oferecem aos programadores de computador recursos abrangentes para o desenvolvimento de software. Muitos IDEs, como Visual Studio, Eclipse e PyCharm, vêm com um "modo de depuração". Essas ferramentas de depuração integradas permitem que os desenvolvedores executem código linha por linha (depuração por etapas), parem a execução do programa em pontos específicos (pontos de interrupção) e examinem o estado das variáveis e da memória a qualquer momento, entre outros recursos.



Os IDEs também estão disponíveis como plug-ins de código aberto compatíveis com uma variedade de linguagens de programação, como Java, Python, JavaScript e TypeScript, e linguagens de script, como PHP.

Depuradores autônomos



Depuradores autônomos, como o GNU Debugger (GDB), oferecem recursos avançados de depuração, incluindo pontos de interrupção condicionais e pontos de vigilância. Eles também facilitam a depuração reversa, que ocorre quando os programadores executam um programa de trás para frente. Eles tendem a ser mais poderosos e versáteis do que os depuradores integrados em IDEs ou outras ferramentas de desenvolvimento, mas também têm uma curva de aprendizado mais acentuada para os usuários e exigem mais conhecimento técnico.

Utilitários de registro



Essas ferramentas fornecem maneiras de registrar o estado de um programa em vários pontos no código. Os logs podem então ser analisados para encontrar anomalias ou padrões problemáticos. O registro é útil para resolver problemas de bugs que ocorrem em ambientes de produção, onde a depuração interativa pode não ser viável.

Analisadores de código estático



As ferramentas de análise de código estático analisam o código sem executá-lo, procurando possíveis erros e corrigindo bugs e desvios dos padrões de codificação. Em vez de se concentrar na sintaxe (como fazem os intérpretes e compiladores), essas ferramentas analisam a semântica do código-fonte, ajudando os desenvolvedores a detectar erros comuns de programação e a aplicar estilos de codificação consistentes.

Ferramentas de análise dinâmica



Essencialmente, o oposto dos analisadores de código estático, as ferramentas de análise dinâmica monitoram o software enquanto ele é executado para detectar problemas como vazamentos de recursos ou problemas de simultaneidade. Essa ferramenta ajuda as equipes de desenvolvimento a detectar bugs que a análise estática pode deixar passar, como vazamentos de memória ou estouro de buffer.

Profilers de desempenho



Profilers de desempenho permitem que os desenvolvedores identifiquem gargalos de desempenho em seu código. Esses sistemas podem medir o uso da CPU, da memória e das operações de E/S, ajudando a localizar operações lentas e ineficientes.



