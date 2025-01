O teste contínuo envolve um espectro de testes que ajudam a garantir confiabilidade, segurança, desempenho das operações e usabilidade do sistema. Os testes no espectro incluem o seguinte:



Teste Shift-left: essa abordagem prioriza os testes de software e do sistema no início do SDLC para ajudar a reduzir ou evitar problemas sérios de depuração no futuro.



Teste Shift-right: Essa abordagem prioriza os testes próximos ao final do SDLC, dedicados à melhoria da experiência do usuário, o desempenho geral, a tolerância a falhas e as funções.



Testes de fumaça: esses testes, que podem ser manuais ou automáticos, oferecem uma triagem inicial superficial de falhas conspícuas no software. Embora os testes de fumaça não sejam elaborados em sua construção, ainda são uma solução rápida e barata para a eliminação de erros graves no software.



Testes de unidade: são ideais para verificações de estresse, carga, volume ou vazamento de memória em pequena escala em construções para identificar degradações nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Testes

de integração e mensagens: eles verificam se há erros quando os módulos de software estão trabalhando uns com os outros. O teste contínuo virtualiza as dependências ausentes para as equipes poderem testar o desempenho coletivo dos processos e cenários de ponta a ponta. O código composto é então compilado e iniciado no tempo de execução para testar se são executados como o esperado.



Teste de desempenho: testar o desempenho do software da aplicação por si só pode não levar em conta o hardware e o middleware do ambiente de produção final. O teste de sistema integrado é necessário para avaliar efetivamente o desempenho geral da solução.



Testes funcionais: Essa forma de teste verifica se a experiência do usuário atende às expectativas e se os fluxos de trabalho funcionais são iniciados conforme o necessário em um sistema de software. Por exemplo, o software da cadeia de suprimentos deve alertar os caminhões para chegarem às fábricas quando o estoque estiver disponível para envio.



Em contrapartida, os testes não funcionais se concentram no desempenho, na usabilidade, na confiabilidade, no tempo de resposta, no tempo de carga e na escalabilidade. Ele mede se o software está preparado para oferecer a experiência desejada ao cliente.



Teste de regressão: esse teste verifica se há alguma alteração no desempenho, nas funções ou nas dependências depois que os erros são corrigidos em qualquer software dependente e se o sistema funciona como antes.



Teste de aceitação do usuário: também chamado de teste de aplicação ou teste de usuário final, ocorre quando a aplicação é testada em uma situação real por algum subconjunto dos usuários pretendidos. O teste beta é um exemplo de teste de aceitação do usuário.