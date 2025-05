O que é entrega contínua?

Nas últimas décadas, o desenvolvimento de software sofreu mudanças significativas à medida que foi passando do conceito de cascata padrão para a metodologia ágil mais eficiente. Para adaptar-se é preciso mudar para uma abordagem voltada à agilidade, DevOps e entrega contínua. Como parte de um pipeline de entrega contínua, esses processos focados permitem versões e atualizações de software mais confiáveis e de alta qualidade.

À medida que você faz lançamentos de software mais rápidos e menores por meio do desenvolvimento ágil, seu foco se torna mais estreito nos estágios individuais do desenvolvimento de software. Ao mesmo tempo, o DevOps mantém sua mente focada no “Quadro Geral” e na mudança cultural. Essa abordagem une desenvolvimento e operações em uma única equipe. Esta equipe trabalha em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a codificação até os testes, a implantação e o suporte.