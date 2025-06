O que é DevOps?

A cultura DevOps se define pelo compromisso com a colaboração, comunicação e automação.

No nível de gerenciamento de projetos, DevOps exige comunicação contínua e responsabilidade compartilhada entre todos os stakeholders de entrega de software para inovar com rapidez e manter o foco na qualidade desde o início. Os stakeholders incluem, claro, as equipes de desenvolvimento de software e operações de TI, mas também times de conformidade, governança, risco, áreas de negócio e segurança.

No nível técnico, DevOps exige o uso contínuo de ferramentas automatizadas que mantenham os projetos avançando dentro e entre os fluxos de trabalho. Por exemplo, testes automatizados, implementação e provisionamento de componentes de infraestrutura podem acelerar a entrega do projeto e reduzir erros.

O DevOps também exige feedback e medição para que as equipes otimizem continuamente os ciclos e melhorem a qualidade do software e o desempenho.

Para adotar a cultura DevOps, as organizações muitas vezes precisam eliminar os silos e reorganizar suas equipes em times DevOps autônomos e multifuncionais. Essas equipes trabalham nos projetos do início ao fim (do planejamento ao feedback), sem repassar tarefas ou depender da aprovação de outros times. No contexto do desenvolvimento ágil de software, essa responsabilidade e colaboração sustentam o foco compartilhado em valor e resultados superiores.