O que é gerenciamento de configuração?

As práticas personalizadas de gerenciamento de configuração (CM) permitem que os administradores do sistema rastreiem o estado dos ativos (como sistemas de computador, servidores e aplicações) para que as equipes possam identificar rapidamente os problemas, gerenciar com eficácia o controle de alterações e evitar desvios de configuração e downtimes desnecessários.

A disciplina começou nas forças armadas dos EUA, mais especificamente no Departamento de Defesa, que buscava aumentar a vida útil de seus equipamentos de hardware sem sacrificar o desempenho ao longo do tempo. Os militares acabaram criando a série 480, um conjunto de padrões administrativos para a manutenção de equipamentos técnicos, que evoluiu para o ANSI–EIA–649 (a Norma de Consenso Nacional para Gerenciamento de Configuração) em 1998.

O principal objetivo do CM é controlar a evolução de sistemas complexos e criar processos de vigilância de manutenção de registros que simplifiquem e acelerem a gestão de ativos de TI. As práticas de CM garantem que o design, a implementação e as informações operacionais de um sistema estejam sempre sincronizadas, facilitando o gerenciamento eficiente das versões e evitando as instabilidades do sistema que podem ocorrer com modificações não rastreadas.Em outras palavras, o CM garante que os ativos de TI permaneçam no estado desejado, independentemente de como evoluam ao longo do tempo.