O provisionamento tradicional de TI é um processo caro e demorado, exigindo a instalação física do hardware, instalação e configuração do software do sistema operacional e a conexão de middleware, redes, armazenamento, etc. por equipes de especialistas.

A virtualização e o desenvolvimento nativo da cloud eliminam o problema de gerenciamento de hardware físico, permitindo que desenvolvedores provisionem seus próprios servidores virtuais ou contêineres sob demanda. No entanto, o provisionamento de infraestrutura virtualizada ainda assim tira o foco dos desenvolvedores na programação, ainda exige que repitam o trabalho de provisionamento para cada nova implementação e não fornece nenhuma maneira simples de acompanhar mudanças no ambiente e impedir inconsistências que impactam as implementações.

A infraestrutura como código (IaC) é a etapa final para permitir que os desenvolvedores 'encomendem', de maneira eficiente, infraestrutura totalmente documentada e com controle de versão por meio da execução de um script. Os benefícios são exatamente o que você pode imaginar: