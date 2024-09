O que é Terraform?

Veja alguns dos principais motivos que fazem os desenvolvedores escolherem o Terraform em vez de outras ferramentas de infraestrutura como código:

Código aberto Independente de plataforma Infraestrutura imutável

Código aberto

O Terraform conta com a contribuição de grandes comunidades de colaboradores que criam plug-ins para a plataforma. Independentemente do provedor de nuvem utilizado, é fácil encontrar plug-ins, extensões e suporte profissional. Isso também significa que o Terraform evolui rapidamente, com a inclusão sistemática de novos benefícios e melhorias.



Independente de plataforma

Isso significa que você pode usá-lo com qualquer provedor de serviços de nuvem. A maior parte das outras ferramentas de IaC é projetada para funcionar com um único provedor de nuvem.



Infraestrutura imutável

A maioria das ferramentas de infraestrutura como código cria uma infraestrutura mutável, ou seja, a infraestrutura pode mudar para acomodar alterações, como um upgrade de middleware ou um novo servidor de armazenamento.

O perigo de uma infraestrutura mutável é o desvio de configuração. Isso significa que, conforme as alterações se acumulam, a provisão real de diferentes servidores ou outros elementos de infraestrutura "se desvia" da configuração original, dificultando a identificação e a correção de bugs ou problemas de desempenho.

O Terraform provê uma infraestrutura imutável, o que significa que, com cada alteração no ambiente, a configuração atual é substituída por uma nova que responde pela alteração, e a infraestrutura é reprovisionada. E melhor ainda: se necessário, as configurações anteriores podem ser mantidas como versões para habilitar as reversões.