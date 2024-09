As áreas de trabalho do IBM Cloud Schematics são fornecidas a você gratuitamente. No entanto, quando você decide aplicar seu modelo Terraform no IBM Cloud clicando em Aplicar plano na página de detalhes do espaço de trabalho ou executando o comando ibmcloud terraform apply, você é cobrado pelos recursos do IBM Cloud descritos no modelo Terraform. Revise os planos de serviço e as informações de preços disponíveis para cada recurso que você está prestes a criar. Alguns serviços têm um limite por conta do IBM Cloud. Se você estiver prestes a atingir o limite de serviço para sua conta, o recurso não será provisionado até que você aumente a cota de serviço ou remova os serviços existentes primeiro.