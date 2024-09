Os alertas de IDSs geralmente são canalizados para o SIEM de uma organização, onde podem ser combinados com alertas e informações de outras ferramentas de segurança em um único painel centralizado. A integração do IDS com o SIEMs permite que as equipes de segurança enriqueçam os alertas do IDS com inteligência de ameaças e dados de outras ferramentas, filtrem alarmes falsos e priorizem incidentes para correção.