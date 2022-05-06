O que é gestão de ativos de TI (ITAM)?

Enquanto a gestão de ativos de TI tem a ver com gerenciar ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida, a gestão de serviços de TI (ITSM) envolve a gestão e o fornecimento de serviços de TI.

O gerenciamento de serviços de TI é o processo de gerenciamento de serviços de TI em uma organização. Ele inclui muitos componentes, desde o planejamento e implementação de serviços de TI até o monitoramento e auditoria deles para garantir que eles estejam funcionando sem problemas e de forma eficiente. Os serviços de TI incluem suporte de help desk e service desk (como orientar um usuário sobre como alterar sua senha ou recursos de autoatendimento) e procedimentos de gerenciamento de mudanças, que envolvem o manejo eficiente de alterações na infraestrutura de TI.

O objetivo do gerenciamento de serviços de TI é fornecer serviços de TI confiáveis e de alta qualidade que atendam às necessidades da empresa e de seus usuários finais, incluindo clientes, funcionários e parceiros de negócios. O ITSM visa melhorar a experiência do usuário e a qualidade do serviço.

A IT Infrastructure Library (ITIL) é considerada a melhor abordagem para fornecer ITSM. É uma biblioteca que fornece as melhores práticas e framework para ITSM eficiente. A versão mais recente do ITIL, ITIL 4, compreende cinco volumes—especificamente, Estratégia de Serviço, Projeto de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua de Serviço—que detalham 34 práticas de ITSM.

De certa forma, a ITSM engloba a ITAM. Gerenciamento de ativos e configurações estão entre os muitos processos de ITSM, e um CMDB—que é a ferramenta dedicada a esse processo—é um repositório centralizado dos ativos de TI de uma organização e dos relacionamentos entre eles.