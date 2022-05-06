O que é gestão de ativos de TI (ITAM)?

O gerenciamento de ativos de TI (ITAM) envolve o rastreamento e o gerenciamento de ponta a ponta dos ativos de TI, assegurando que cada ativo seja corretamente empregado, preservado, aprimorado e eliminado ao término de seu ciclo de vida.
A ITAM envolve o uso de dados financeiros, contratuais e de inventário para rastrear e tomar decisões estratégicas sobre ativos de TI. O principal objetivo é garantir que os recursos de TI sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. O ITAM também ajuda a otimizar custos, reduzindo o número total de ativos em uso e estendendo a vida útil desses ativos, evitando atualizações dispendiosas. Uma parte importante da ITAM é entender o custo total de propriedade e encontrar maneiras de otimizar o uso do ativo.
Um ativo de tecnologia da informação (TI) é qualquer peça de informação ou dado, software ou hardware que uma organização utiliza no decorrer de suas operações comerciais. Ativos de hardware incluem equipamentos de computação física como servidores físicos em data centers, computadores desktop, dispositivos móveis, notebooks, teclados e impressoras. Por outro lado, os ativos de software incluem aplicações para as quais licenças são tipicamente emitidas por usuário ou máquina, bem como sistemas de software e bancos de dados construídos com recursos de código aberto. Os ativos de software também incluem ativos baseados em nuvem, como aplicações de software como serviço (SaaS).
O processo de gestão de ativos de TI (ITAM) geralmente envolve as seguintes etapas:
Cada ativo de TI tem um ciclo de vida finito. A gestão de ativos de TI (ITAM) trata do gerenciamento do ciclo de vida de um ativo para garantir a máxima produtividade. Embora cada organização possa definir estágios de ciclo de vida exclusivos, o ciclo de vida de um ativo de TI geralmente inclui os seguintes estágios:
A gestão de ativos de TI (ITAM) eficiente pode ajudar uma organização a tomar melhores decisões comerciais. Alguns dos principais benefícios incluem o seguinte:
À medida que os ativos de TI de uma organização crescem, gerenciá-los por meio de sistemas manuais, baseados em papel ou planilhas se torna complicado. O software de gerenciamento de ativos de TI (ITAM) é uma aplicação centralizada usada para gerenciamento e acompanhamento do ciclo de vida de ativos.
As soluções de software de gestão de ativos geralmente incluem funcionalidades que dão às organizações um melhor controle de seu ambiente de TI e permitem que elas rastreiem ativos locais e na nuvem:
Enquanto a gestão de ativos de TI tem a ver com gerenciar ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida, a gestão de serviços de TI (ITSM) envolve a gestão e o fornecimento de serviços de TI.
O gerenciamento de serviços de TI é o processo de gerenciamento de serviços de TI em uma organização. Ele inclui muitos componentes, desde o planejamento e implementação de serviços de TI até o monitoramento e auditoria deles para garantir que eles estejam funcionando sem problemas e de forma eficiente. Os serviços de TI incluem suporte de help desk e service desk (como orientar um usuário sobre como alterar sua senha ou recursos de autoatendimento) e procedimentos de gerenciamento de mudanças, que envolvem o manejo eficiente de alterações na infraestrutura de TI.
O objetivo do gerenciamento de serviços de TI é fornecer serviços de TI confiáveis e de alta qualidade que atendam às necessidades da empresa e de seus usuários finais, incluindo clientes, funcionários e parceiros de negócios. O ITSM visa melhorar a experiência do usuário e a qualidade do serviço.
A IT Infrastructure Library (ITIL) é considerada a melhor abordagem para fornecer ITSM. É uma biblioteca que fornece as melhores práticas e framework para ITSM eficiente. A versão mais recente do ITIL, ITIL 4, compreende cinco volumes—especificamente, Estratégia de Serviço, Projeto de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua de Serviço—que detalham 34 práticas de ITSM.
De certa forma, a ITSM engloba a ITAM. Gerenciamento de ativos e configurações estão entre os muitos processos de ITSM, e um CMDB—que é a ferramenta dedicada a esse processo—é um repositório centralizado dos ativos de TI de uma organização e dos relacionamentos entre eles.
