As equipes de manutenção estão sob crescente pressão para reduzir o downtime, controlar custos, gerenciar riscos e manter ativos em funcionamento, mas você ainda pode estar contando com planilhas, registros em papel ou ferramentas de CMMS desatualizadas que não conseguem acompanhar as demandas operacionais modernas. Lacunas de habilidades, infraestrutura envelhecida e expectativas crescentes dos executivos apenas intensificam o desafio.



O Guia do Comprador de CMMS é um recurso prático desenvolvido para você, que está avaliando seu próximo sistema de gerenciamento de manutenção. Quer seja para deixar de usar planilhas ou substituir um CMMS legado, este guia ajuda a alinhar os stakeholders, definir as métricas de sucesso certas, comparar as opções de fornecedores e escolher uma plataforma que cresce com a organização.



O que você vai aprender:

Por que a manutenção precisa evoluir agora e como o downtime, as pressões pelos custos e a escassez de força de trabalho estão remodelando as expectativas em relação às plataformas de CMMS.

Quais métricas de sucesso são mais importantes, garantindo que sua avaliação esteja diretamente vinculada aos resultados de tempo de atividade, produtividade e redução de custos.

Um framework comprovado para comparar fornecedores, incluindo facilidade de uso, experiência móvel, necessidades de integração, escalabilidade e prontidão para IA.