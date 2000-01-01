O IBM Maximo Application Suite é uma plataforma única, integrada e híbrida baseada em nuvem. Ele usa dados da IoT, análises e IA para oferecer gerenciamento inteligente, monitoramento e manutenção preditiva de ativos.
Você vai aprender a fazer o seguinte:
- Monitorar remotamente todas as suas operações
- Usar a IA nas suas operações para detectar anomalias
- Gerenciar as manutenções, a qualquer hora e em qualquer lugar
- Tornar o trabalho dos técnicos mais produtivo
- Entender e garantir a integridade dos seus ativos
- Criar um espaço de trabalho mais seguro para todos
*ativo em inglês