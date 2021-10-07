O que é ITSM (IT Service Management)?

Existem muitos processos de ITSM que uma organização pode exigir para ajudar a entregar serviços de TI aos usuários. Aqui estão alguns dos processos mais comumente adotados.

Gerenciamento de incidentes



No ITSM, um incidente é uma interrupção ou falha não planejada em um serviço. O gerenciamento de incidentes é o processo de resposta a um incidente com o objetivo de restaurar o serviço com o menor impacto possível para os usuários e processos de negócios.

Gerenciamento de problemas



O gerenciamento de problemas ocorre quando múltiplos incidentes estão relacionados à mesma causa raiz. O ITSM define como o departamento de TI investiga, analisa e elimina o problema para que ele não ocorra novamente.





Gerenciamento de mudanças



O gerenciamento de mudanças estabelece as melhores práticas para minimizar interrupções nos serviços de TI, questões de conformidade e outros riscos que possam resultar de alterações feitas em sistemas críticos.

Gerenciamento de configuração



O gerenciamento de configuração é o processo de rastreamento dos itens de configuração de componentes de hardware e software. Uma ferramenta como um banco de dados de gerenciamento de configuração pode servir como um repositório central de todos os ativos de TI e as relações entre eles.

Gerenciamento de solicitações de serviço



As solicitações de serviço para novos ativos, permissões ou licenças podem vir de funcionários, clientes ou parceiros. O gerenciamento de solicitações de serviço define o método mais eficiente e preciso para aprovar ou negar essas solicitações, geralmente utilizando uma combinação de automação e recursos de autoatendimento.

Catálogo de serviços



Um catálogo de serviços é um diretório que pode ser integrado ao gerenciamento de solicitações de serviço. Acessado por meio de um menu ou portal, ele lista os serviços de TI disponíveis para os usuários em toda a organização.

Gerenciamento do conhecimento



O gerenciamento do conhecimento (KM) é o processo de identificar, organizar, armazenar e disseminar informações dentro de uma organização. Uma base de conhecimento pesquisável e de autoatendimento é geralmente uma ferramenta central do KM. Ela oferece aos usuários de toda a organização fácil acesso a questões e soluções relacionadas aos serviços de TI, métricas, documentação, tópicos técnicos e outros recursos.

Gerenciamento de nível de serviço



O gerenciamento de níveis de serviço é o processo de criar, monitorar e administrar o ciclo de vida de um acordo de nível de serviço (SLA). Um SLA é um contrato entre profissionais de TI e clientes que determina o nível necessário ou desejado de um serviço específico, bem como as consequências de não atingir esse objetivo.

Service desk de TI



No ITSM, o service desk de TI é o ponto de contato central para registrar e gerenciar todos os incidentes, problemas e solicitações. Mais do que um simples help desk, ele também lida com licenciamento de software, fornecedores de serviços, preços e contratos de terceiros, além de manter portais de autoatendimento e bases de conhecimento.