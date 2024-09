Com a implementação do Turbonomic, a equipe da BBC Studios prontamente solucionou um problema de cache de armazenamento que estava na origem da maioria dos problemas de desempenho existentes.Ao utilizar a automação do Turbonomic, a equipe habilitou as VMs a migrarem livremente para os nós de servidor e armazenamento que atenderiam melhor aos requisitos de desempenho.

Pela primeira vez desde a chegada de Porsche, a equipe teve uma visão completa de seu ambiente. Isso lhes permitiu compreender melhor o que estava causando problemas de desempenho e identificar onde poderiam executar ações de redimensionamento ou colocação para restaurar seu ambiente a um estado de máxima eficiência e desempenho.A Turbonomic não apenas forneceu ações específicas a serem tomadas, mas também previu o impacto que cada ação teria antes de ser executada.

A equipe iniciou implementando manualmente as recomendações de redimensionamento do Turbonomic, o que levou a uma redução significativa nas queixas dos usuários finais e à eliminação do tempo de inatividade no processo.Após observarem os resultados do redimensionamento manual, a equipe automatizou o redimensionamento agendado em um conjunto específico de aplicativos essenciais, garantindo proativamente e de maneira abrangente o desempenho das aplicações.