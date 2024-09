O que é um service desk?

Um elemento fundamental para o gerenciamento de serviços de TI (ITSM), os service desks lidam com todo o ciclo de vida da entrega de serviços de TI, desde o gerenciamento de solicitações de serviço até a resolução de problemas de serviço e o planejamento de atualizações de serviços.

Definidas pela Biblioteca de infraestrutura de TI (ITIL), as centrais de atendimento de TI são um superconjunto do help desk padrão. O foco principal de um help desk de TI é a correção de problemas, enquanto um service desk é mais amplamente focado na entrega de serviços aos usuários. Portanto, o primeiro é para suporte tático de TI, enquanto o segundo é mais estratégico. Por exemplo, o service desk também lida com licenciamento de software, prestadores de serviços e contratos de terceiros relacionados ao ITSM.