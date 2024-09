Quando a Humana iniciou esta jornada em 2016, os assistentes de conversação não eram tão comuns nem tão avançados como são hoje. No entanto, a empresa percebeu o imenso potencial da IA na atenção ao cliente A Humana optou por trabalhar com o IBM® Watson, líder do setor em IA corporativa, e começou uma colaboração com a IBM Data and AI Expert Labs & Learning (DAELL). Após três meses de prova de conceito (POC), a Humana e a IBM começaram a desenvolver o que se tornou o Provider Services Conversational Voice Agent with Watson. A solução combina diferentes aplicações Watson em um único assistente de conversação, executado no IBM Cloud, enquanto o watsonx Assistant for Voice é executado localmente na Humana.

O Voice Agent with Watson da Humana oferece uma maneira mais rápida, amigável e uniforme para a equipe administrativa de profissionais de saúde acessar informações de pré-atendimento, elegibilidade médica, verificação, autorização e encaminhamento sem a necessidade de falar com um agente ao vivo. A solução baseia-se em IA para entender a intenção da chamada de um provedor, verificar se ele tem permissão para acessar o sistema e as informações dos membros e, em seguida, determinar a melhor forma de entregar as informações solicitadas.

O assistente de voz usa uma personalização avançada da fala com sete modelos de linguagem e dois modelos acústicos, cada um adaptado para atender às diferentes formas de inputs dos usuários registradas pela Humana. Através do treinamento customizado em reconhecimento de voz, a solução atinge uma média de 90% a 95% de precisão no nível de taxa de erro por sentença nos inputs de dados relevantes. A implementação lida com diversas subintenções dentro das principais categorias de elegibilidade, benefícios, reivindicações, autorização e encaminhamentos, permitindo que a Humana responda rapidamente a perguntas que antes não podiam ser respondidas. No sistema de IVR anterior, uma solicitação de "benefícios" poderia resultar em um fax de sete páginas. Agora, a solução Watson consegue responder com um benefício específico "pontual", como, por exemplo, "a coparticipação para consultas quiropráticas é de USD 100".