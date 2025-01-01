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O relatório cria um benchmark de 19 fornecedores líderes com uma abordagem rigorosa e baseada em evidências que incluiu briefings ao vivo, entrevistas com clientes e um questionário de 102 pontos para comparar os recursos e a dinâmica do mercado.

Você aprenderá como o mercado está evoluindo enquanto as empresas digitalizam a manutenção, aumentam a confiabilidade dos ativos, integram-se a sistemas empresariais e buscam visibilidade em tempo real e plataformas móveis e escaláveis.

Use os critérios claros do analista do setor e as comparações de fornecedores lado a lado para selecionar o mais adequado para sua estratégia, seu orçamento e seu cronograma. Se você lidera manutenção, operações ou engenharia e precisa melhorar o tempo de atividade, a segurança e a conformidade, este é o seu atalho para uma decisão de compra defensável e mais rápida.

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*CMMS: Computerized Maintenance Management Systems