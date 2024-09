A implementação de STU (o companheiro de aprendizado impulsionado por IA generativa) trouxe resultados transformadores tanto para os aprendizes quanto para a própria GK Cloud Solution.

Benefícios para os aprendizes:

Aumento do engajamento dos aprendizes: dados de pesquisas pós-implementação revelam um aumento significativo no engajamento dos aprendizes. As recomendações personalizadas e explicações claras do STU levaram a um aumento de 20% nas taxas de conclusão dos cursos . Os aprendizes relatam sentir-se mais apoiados e motivados ao longo de sua jornada de aprendizado.

Maior retenção de conhecimento: a capacidade do STU de esclarecer dúvidas em tempo real resultou em uma melhoria de 15% na retenção de conhecimento , conforme medido por avaliações pós-treinamento. Os aprendizes estão retendo mais informações graças ao suporte direcionado do STU.

Eficiência de aprendizado aprimorada: com a orientação do STU, os aprendizes conseguem navegar pelos caminhos de aprendizado mais relevantes, minimizando o tempo desperdiçado em material irrelevante. Isso resultou em uma redução média de 10% no tempo gasto para completar programas de treinamento .

Resolução de problemas: notavelmente, o assistente de IA aprimorou a eficiência da resolução de problemas, evidenciado por uma diminuição de 25% nas consultas técnicas repetidas dos clientes. Esta melhoria é significativa, pois os clientes agora podem resolver seus problemas técnicos em menos de dois minutos - uma redução drástica da média anterior de 17 minutos.

O poder do IBM Watson:

O Watson Discovery e watsonx Assistant capacitam o STU a atuar como um poderoso motor de conhecimento. As soluções permitem que o STU acesse e processe grandes quantidades de materiais de treinamento e recursos on-line, oferecendo explicações contextualmente relevantes , personalizadas para cada questão específica do aprendiz.

O Watsonx.ai permite que o STU continue aprendendo e melhorando. Analisando dados e interações dos aprendizes, as recomendações e explicações do STU tornam-se progressivamente mais precisas e personalizadas, fomentando uma experiência de aprendizado dinâmica que se adapta às necessidades individuais.

Impacto nos negócios para a GK Cloud Solutions:

Aumento da satisfação do cliente: o aprimoramento do engajamento e dos resultados dos aprendizes se traduz em clientes mais felizes. A empresa de tecnologia educacional observou um aumento de 12% na retenção de clientes devido ao impacto positivo demonstrável do STU na eficácia do treinamento corporativo.

Redução dos custos de desenvolvimento: o STU aproveita a IA para personalizar jornadas de aprendizado sem a necessidade de desenvolvimento extensivo de múltiplas variações de antemão. Isso se traduz em economias de custos significativas para a empresa de tecnologia educacional em comparação com programas de treinamento altamente personalizados.

Solução escalável: a abordagem impulsionada por IA da STU permite que a empresa de tecnologia educacional ofereça aprendizado personalizado em escala. Isso permite que novos clientes sejam integrados com mais eficiência, maximizando o alcance da empresa no mercado de treinamento corporativo.

No geral, o sucesso do STU demonstra o poder transformador da IA no treinamento corporativo e ao consumidor. Ao aplicar IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai no IBM Cloud, a empresa de EdTech não apenas aprimorou a experiência de aprendizado para seus clientes, mas também alcançou benefícios comerciais significativos. A empresa conseguiu isso com um fluxo de trabalho muito ágil, incluindo um piloto de pré-implementação e uma prova de conceito (POC) feita pelas equipes de engenharia de clientes da IBM. Uma implementação de piloto para produção sem interrupções, em colaboração com a equipe de sucesso do cliente da IBM, alimentou uma maior eficiência e resultados comerciais bem-sucedidos.

"A GK Cloud revolucionou o campo através de sua jornada transformadora, impulsionada por uma paixão por tecnologia e uma visão clara. Como cliente destacado que utiliza o watsonx, vemos um forte potencial na ampla presença e influência do STU no domínio de tecnologia educacional”, afirma Kiran Raghupathy, diretor, líder de sucesso do cliente, ISA, na IBM.