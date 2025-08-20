O que é migração para a nuvem?

Migração para a nuvem é o processo de migrar dados, aplicações e cargas de trabalho de um data center local para uma infraestrutura baseada em nuvem ou de um ambiente de nuvem para outro (chamada de migração de nuvem para nuvem).

Uma empresa pode optar por migrar para uma única nuvem ou para várias, e pode usar modelos de nuvem pública, em que os serviços são fornecidos pela internet pública, ou modelos de nuvem privada em que uma infraestrutura de nuvem segura e exclusiva está disponível somente para ela. Muitas organizações optam por um ambiente de nuvem híbrida, que combina serviços de nuvem pública e privada para criar uma infraestrutura de TI única, flexível e econômica que ofereça suporte e automatize o gerenciamento de cargas de trabalho em ambientes de nuvem.

As multinuvens oferecem outra opção, permitindo que as empresas migrem a infraestrutura de TI usando vários provedores de nuvem pública. As multinuvens podem ser tão simples quanto usar um software como serviço (SaaS) de diferentes fornecedores para aproveitar os recursos de portabilidade entre infraestruturas, mas, mais frequentemente, envolvem o gerenciamento de aplicações empresariais em plataforma como serviço (PaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) em vários fornecedores de nuvem (por exemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure) a partir de um console central.