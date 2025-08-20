O que é migração para a nuvem?

Migração para a nuvem é o processo de migrar dados, aplicações e cargas de trabalho de um data center local para uma infraestrutura baseada em nuvem ou de um ambiente de nuvem para outro (chamada de migração de nuvem para nuvem).
Uma empresa pode optar por migrar para uma única nuvem ou para várias, e pode usar modelos de nuvem pública, em que os serviços são fornecidos pela internet pública, ou modelos de nuvem privada em que uma infraestrutura de nuvem segura e exclusiva está disponível somente para ela. Muitas organizações optam por um ambiente de nuvem híbrida, que combina serviços de nuvem pública e privada para criar uma infraestrutura de TI única, flexível e econômica que ofereça suporte e automatize o gerenciamento de cargas de trabalho em ambientes de nuvem.
As multinuvens oferecem outra opção, permitindo que as empresas migrem a infraestrutura de TI usando vários provedores de nuvem pública. As multinuvens podem ser tão simples quanto usar um software como serviço (SaaS) de diferentes fornecedores para aproveitar os recursos de portabilidade entre infraestruturas, mas, mais frequentemente, envolvem o gerenciamento de aplicações empresariais em plataforma como serviço (PaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) em vários fornecedores de nuvem (por exemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure) a partir de um console central.
Existem diferentes tipos de migração para a nuvem, variando em termos do que está sendo migrado e para onde:
Este é o processo de migrar todos os dados, aplicações e serviços dos data centers locais para os servidores de um provedor de nuvem. Este é geralmente um processo extenso que requer planejamento e testes minuciosos para garantir uma execução eficiente.
Envolve a migração de uma parte dos recursos para a nuvem pública e deixar outra parte em data centers locais. Este cenário de nuvem híbrida permite que as organizações aproveitem os investimentos atuais em infraestrutura local e, ao mesmo tempo, aproveitem a flexibilidade, a eficiência, o valor estratégico e outros benefícios da nuvem pública.
A migração para a nuvem híbrida também é usada para backup de dados. Neste caso, uma empresa fará backup dos seus recursos de nuvem privada em uma nuvem pública como uma técnica de mitigação no caso de um ataque ou desastre que torne o data center local inoperável.
As organizações podem migrar seus recursos de uma nuvem pública para outra por muitas razões, incluindo aproveitar modelos de preços específicos, recursos de segurança ou produtos (como novas ferramentas de IA ou aprendizado de máquina) ou devido a mudanças na estrutura da empresa ou nos acordos de nível de serviço.
Outra opção é migrar cargas de trabalho específicas para a nuvem. Por exemplo, uma organização pode optar por migrar determinados bancos de dados ou soluções de aprendizado de máquina para a nuvem a fim de aproveitar os custos mais baixos, o desempenho mais confiável, a melhor segurança e outros fatores.
A migração para a nuvem tornou-se um imperativo de modernização para as empresas que buscam simplificar as operações de TI, implementar medidas de redução de custos e realizar a transformação digital de ponta a ponta. Os analistas de tecnologia preveem que 75% das organizações adotarão a infraestrutura de dados baseada em nuvem até 2026.1
Para garantir uma transição bem-sucedida, as organizações devem seguir um fluxo de trabalho bem definido que se concentre em um planejamento, execução e otimização abrangentes.
A primeira etapa do fluxo de trabalho é o plano de migração para a nuvem, que inclui a articulação clara do caso de negócios a ser migrado. Depois que a equipe tiver estabelecido o "porquê", é importante realizar uma avaliação completa da infraestrutura de TI, das aplicações e dos dados existentes para identificar o que é adequado para a migração e avaliar as dependências que exigirão atenção. Nesta fase, as equipes normalmente:
Quando a avaliação for concluída, é hora de selecionar o provedor de nuvem que melhor se alinha às necessidades da empresa. Alguns fatores a serem considerados:
Este processo envolve determinar como as aplicações, dados e infraestrutura serão organizados no ambiente de nuvem. As principais considerações incluem:
Nesta etapa, a equipe transferirá a infraestrutura de TI existente para o novo ambiente de nuvem. Dependendo da estratégia de migração (por exemplo, lift-and-shift, troca de plataforma, refatoração etc.), o processo de execução envolverá a configuração do ambiente de nuvem de destino; o provisionamento de virtual machines (VMs), recursos de rede e armazenamento; a replicação ou migração de dados para a nuvem; e a implementação e configuração de aplicações na nova infraestrutura de nuvem.
Testes rigorosos são vitais para garantir a funcionalidade das aplicações e dados recém-transferidos. Muitas equipes optam por realizar:
Também é importante resolver quaisquer problemas ou bugs identificados durante o processo de teste e validação.
Neste ponto, o foco muda para a otimização dos recursos e configurações da nuvem. Isto implica:
Mas a adoção da nuvem não é um processo individualizado. Transferências massivas da infraestrutura e dos dados requerem monitoramento contínuo de desempenho em tempo real para realmente otimizar os recursos da nova infraestrutura de nuvem e garantir o sucesso da migração no longo prazo. As organizações devem estar preparadas para atualizar/melhorar os softwares e protocolos de segurança, expandir ou reduzir com base nos padrões de demanda e monitorar os custos da nuvem para otimizar a relação custo-benefício.
A migração bem-sucedida para a nuvem requer uma estratégia abrangente que estabeleça as metas de migração e preveja os desafios. Por exemplo, algumas aplicações mais antigas na rede de uma organização podem não ser otimizadas para a nuvem, portanto, elas devem ser preparadas para o processo com ferramentas e abordagens de migração adequadas para essa finalidade.
A estratégia de migração deve levar em conta as cargas de trabalho que migrarão para a nuvem (e aquelas que permanecerão na infraestrutura local), bem como quaisquer novos recursos e/ou aplicações que a equipe deve adicionar após a conclusão da migração. O plano de migração também deve incluir roteiros, cronogramas, métricas e metas do projeto, bem como uma estratégia de retransmissão de informações para os líderes de equipe, provedores de nuvem e outros stakeholders.
Embora a abordagem exata de cada empresa varie de acordo com suas circunstâncias e necessidades de serviços em nuvem, existem algumas estratégias de migração para a nuvem testadas e comprovadas que podem simplificar o processo.
Normalmente, a abordagem de migração mais rápida e menos complexa, a rehospedagem – também chamada de "lift-and-shift – envolve a migração de aplicações e dados da infraestrutura local para uma plataforma de nuvem sem fazer alterações significativas na arquitetura (provavelmente usando ferramentas IaaS). No entanto, essa estratégia de transferência não aproveita totalmente os recursos nativos da nuvem, portanto, é mais indicado para aplicações que não estão fortemente ligadas à infraestrutura subjacente.
Por outro lado, uma estratégia de troca de plataforma (também conhecida como lift-and-reshape) na nuvem, tenta aproveitar alguns recursos nativos da nuvem (por exemplo, arquitetura de microsserviço, contêineres Kubernetes, modelos de aprendizado de máquina etc.) e, ao mesmo tempo, manter a compatibilidade, fazendo alterações específicas, mas mínimas, na arquitetura de TI existente.
Uma abordagem de refatoração ou rearquitetura requer que a organização projete e desenvolva novamente as aplicações – usando uma ferramenta de PaaS – para aproveitar totalmente os recursos nativos da nuvem. Como muitas vezes requer alterações significativas na arquitetura existente, ela tende a tornar a migração de dados mais escalável, resiliente e eficiente no ambiente de nuvem. A refatoração permite que as empresas maximizem o valor comercial das soluções em nuvem e usem modelos e padrões de arquitetura modernos, como microsserviços e computação sem servidor.
A estratégia de recompra envolve a desativação de uma aplicação existente e a substituição por uma alternativa SaaS. Em vez de migrar a aplicação para a nuvem, as empresas optam por uma solução SaaS na nuvem que atenda às suas necessidades. Essa abordagem oferece acesso instantâneo a aplicações baseadas na nuvem sem a necessidade de esforços significativos de desenvolvimento. A recompra pode ser particularmente útil para transferir aplicações não essenciais, como e-mail, gestão do relacionamento com o cliente (CRM) e gestão de recursos humanos (HRM).
Por fim, para implementar uma abordagem de desativação (ou descontinuação), as empresas devem desativar aplicações desatualizadas e/ou não utilizadas. Como parte do processo de migração, as equipes identificam aplicações ou sistemas estranhos e os desativam, reduzindo os custos de manutenção, eliminando recursos redundantes e simplificando o processo de migração, concentrando-se apenas em aplicações essenciais.
Certifique-se de cobrir casos de uso específicos (por exemplo, aplicações corporativas de missão crítica, backup e recuperação de dados, aplicações de produtividade/colaboração, projetos de desenvolvimento de software) ao migrar suas cargas de trabalho. Definir casos de uso antecipadamente permite tomar melhores decisões estratégicas e uma execução mais tranquila.
Empresas em todo o mundo estão adotando a migração para a nuvem pelos diversos benefícios que a computação em nuvem oferece. Estas são apenas algumas maneiras pelas quais uma organização pode se beneficiar da migração para a nuvem:
Como a infraestrutura baseada na nuvem elimina muitos dos obstáculos físicos e financeiros à escalabilidade (por exemplo, infraestrutura de data center, manutenção de servidor local etc.), ela permite que as empresas ampliem ou reduzam facilmente seus requisitos de TI quando necessário.
Os serviços de nuvem permitem que as empresas assinem serviços de gerenciamento de carga de trabalho com pagamento conforme o uso. Em vez de adicionar capacidade no local para antecipar necessidades futuras, as empresas podem pagar pela capacidade de que precisam agora e escalar sob demanda. Os serviços de nuvem também ajudam a reduzir os custos associados à configuração e execução de data centers no local, que muitas vezes demandam gastos significativos com hardware e serviços públicos, além de uma grande rede de servidores.
Embora nenhum sistema seja infalível, os provedores de serviços em nuvem implementam medidas abrangentes para proteger dados confidenciais e cumprir os padrões do setor e as regulamentações governamentais. Os ambientes em nuvem podem ser protegidos por ferramentas e protocolos de segurança e podem automatizar atualizações de software e segurança, medidas comprovadamente eficazes na redução de riscos de segurança.2
Além disso, a migração para a nuvem ajuda a garantir a segurança dos dados. Em caso de desastre, a infraestrutura de nuvem facilita a recuperação de dados e ajuda a manter a continuidade dos negócios com o mínimo de downtime, problemas de latência ou perda de dados.
A migração de aplicações para a nuvem permite que as empresas adotem novas tecnologias mais rapidamente e permite a adoção de uma tecnologia acessível e oportuna em resposta a novas oportunidades de negócios.
Por exemplo, se uma empresa de varejo deseja introduzir um sistema de recomendação orientado por IA na sua loja virtual sem infraestrutura de nuvem, a empresa precisa fazer investimentos consideráveis em hardware, incluindo o custo de compra, instalação e manutenção de infraestrutura no local, bem como contratação de pessoal para gerenciá-lo. Também levaria um bom tempo para colocar a nova infraestrutura em funcionamento. Com uma infraestrutura baseada na nuvem, a empresa pode instalar o novo sistema de IA, em grande escala, em poucos minutos, reduzindo significativamente o tempo entre a tomada de decisão e a implementação.
A plataforma Instana Observability fornece dados de desempenho em tempo real que ajudam as empresas a otimizar seus ecossistemas de nuvem híbrida e aproveitar ao máximo os investimentos em migração para a nuvem.
A plataforma IBM® Turbonomic oferece um plano de migração para a nuvem que permite otimizar seu consumo de nuvem desde o início e simplificar seu processo de migração para a nuvem.
Crie valor e transforme sua empresa com uma consultoria de migração para a nuvem.
O IBM Turbonomic permite que você execute aplicativos de forma contínua, ininterrupta e econômica para ajudar a alcançar um desempenho eficiente dos aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz os custos.
