O que é recuperação de dados?

Depois de determinar os tipos de dados que você precisa incluir no backup, você deve determinar com que frequência precisa fazer backup e com que rapidez precisa ser capaz de restaurá-los, ou seja, é preciso determinar o objetivo do ponto de recuperação e o objetivo do tempo de recuperação de cada conjunto de dados ou aplicação relacionada.

O objetivo de ponto de recuperação, ou RPO, é essencialmente a idade do backup mais antigo que você pode tolerar. Os RPOs variam dependendo dos dados, da aplicação, do setor ou de uma combinação desses e de outros fatores.

Por exemplo, o sistema de e-mail em uma cafeteria pode tolerar um RPO de 24 horas, enquanto o sistema de e-mail em um hospital, banco ou alguma outra empresa altamente regulamentada pode exigir RPOs medidos em minutos. Em uma corretagem, onde cada negociação pode valer milhões, um sistema de negociação pode medir um RPO em segundos — ou menos.

O objetivo de tempo de recuperação, ou RTO, é o maior tempo de inatividade que você pode suportar. O caixa em sua livraria local pode ter um RTO de horas ou dias porque o tempo de inatividade pode custar USD 100 por hora. Uma loja online pode ter um RTO medido em segundos, porque cada segundo de inatividade pode significar centenas de milhares de dólares em negócios perdidos.

RPO e RTO determinam a frequência, o método e até o local dos backups. Uma aplicação com RPO e RTO medidos em horas pode conseguir fazer backups noturnos em qualquer provedor de nuvem terceirizado.

Uma aplicação com RPO e RTO medidos em segundos (ou menos) pode exigir replicação contínua de dados ou até mesmo sistemas totalmente redundantes hospedados em um local próximo que possam assumir imediatamente e sem problemas no caso de qualquer perda de dados ou problemas no sistema.

Qualquer provedor de serviços de recuperação de dados com que você trabalhar deverá oferecer um contrato de nível de serviço (SLA) detalhando os RPOs e RTOs que for capaz de alcançar, os controles de segurança implementados e as salvaguardas contra a perda de dados que estabelecer. Seu contrato deve especificar o(s) local(is) onde seus backups serão armazenados e indicar como o provedor cumprirá todas as regulamentações de seu setor.