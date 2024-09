Backup e restauração do Windows 10



O backup e restauração do Windows 10 faz backups periódicos da imagem completa dos seus arquivos no cronograma que você especificar. Ele também pode criar uma imagem do backup de todo o seu sistema — sistema operacional, aplicativos, arquivos, configurações, etc. — para você recuperar tudo, se necessário. Uma outra ferramenta chamada Histórico de Arquivos pode ser usada para salvar automaticamente várias versões de um arquivo, de modo que você recupere o arquivo em uma versão ou ponto desejado no tempo.

Time Machine



Integrado ao MacOS da Apple, o Time Machine realiza backups de todo o sistema Mac automaticamente de hora em hora, uma vez por dia ou uma vez por semana. Ele pode salvar o backup no seu Mac, em uma unidade externa ou em um AirPort Time Capsule (se você tiver — a Apple não fabrica mais). Na hora de restaurar os arquivos, o Time Machine percorre os backups antigos para você escolher o ponto de recuperação desejado. Também é possível fazer o backup dos arquivos no Mac — como documentos, fotos e músicas — para o iCloud.

Backup e restauração do banco de dados SQL



Você pode fazer backup e restaurar os bancos de dados MySQL, PostgreSQL e SQL a partir da linha de comando ou com ferramentas externas disponíveis separadamente.

Iphone



Você pode fazer backup do seu iPhone no seu computador via iTunes ou na nuvem via iCloud. Dependendo da quantidade dos dados armazenados no celular, talvez seja necessário comprar mais armazenamento no iCloud.

Android Backup and Reset



O Android Backup and Reset é uma ferramenta de backup integrada em todos os aparelhos móveis Android. Ele faz backup dos seus dados e configurações no Google Drive. Além disso, alguns fabricantes de aparelhos Android, como a Samsung, oferecem os próprios aplicativos de backup e restauração e serviços de armazenamento de dados.