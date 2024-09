A plataforma Turbonomic difere de outras ferramentas de migração para a cloud por permitir que as organizações analisem melhor os potenciais benefícios e drawbacks de uma "migração lift-and-shift" em vez de uma estratégia otimizada de adoção de nuvem. Essa comparação detalhada pode ajudá-lo a ter mais confiança em sua jornada de migração para a cloud.

As migrações "lift-and-shift" combinam as camadas atuais de instâncias e armazenamento de VMs no local com o equivalente mais próximo na nuvem. Esse método geralmente é mais rápido, mas pode ser mais caro e comprometer o desempenho. As estratégias de migração otimizadas examinam as métricas de utilização histórica da VM e do armazenamento para selecionar o melhor tipo de VM/instância e camada de armazenamento na região do provedor em nuvem selecionado. Esse método ajuda a garantir o desempenho da carga de trabalho com o menor custo. O software Turbonomic fornece planos detalhados para ambas as estratégias de migração que as organizações podem comparar e analisar até cada ação de otimização individual.