O que é migração de aplicações?

De modo geral, o processo de planejamento de migração de aplicações pode ser dividido em três estágios. Em cada uma delas, é fundamental ponderar os custos de todas as opções possíveis, inclusive a opção de manter algumas cargas de trabalho no local.

Identificação e avaliação da aplicação: nesta fase inicial de descoberta, comece assegurando-se de que você tenha um catálogo abrangente de todas as aplicações do seu portfólio. Em seguida, categorize as aplicações de acordo com o fato de terem importância crítica ou não crítica para os negócios, se o valor é estratégico ou não estratégico e o que você pode fazer ao migrar cada uma delas para a nuvem. Você deve se esforçar para entender o valor de cada aplicação em termos dessas características:

Impacto no negócio





Capacidade de atender a necessidades comerciais cruciais





Pontualidade e importância dos dados





Tamanho, complexidade e capacidade de gerenciamento





Custo de manutenção e desenvolvimento





Aumento de valor com a migração para a nuvem

Em seguida, você deverá realizar uma avaliação da afinidade com a nuvem de cada aplicação que estiver pensando em migrar. Durante esse processo, determine quais aplicações estão prontas para funcionar no estado em que se encontram e quais precisariam de mudanças importantes antes de se tornarem prontos para a nuvem.

Você também pode empregar ferramentas de descoberta de dependência de aplicações para ajudá-lo a determinar a viabilidade de migrar uma carga de trabalho específica para fora do ambiente atual.

Avaliação do custo total de propriedade (TCO): Determinar o custo total de um projeto de migração para a nuvem pode ser uma tarefa complexa. Compare cenários hipotéticos para manter aplicações e infraestrutura locais com aqueles associados à migração para a nuvem. Calcule os custos de compra, operação e manutenção do hardware que você manteria no local em qualquer cenário e os custos de licenciamento de software.

Compare a fatura mensal que você receberia do seu provedor de nuvem em qualquer cenário e os custos da migração em si, inclusive os custos de teste da nova infraestrutura e treinamento de funcionários para usar o software atualizado. Não se esqueça de considerar os custos de manutenção de aplicações legadas que permanecem no local.

Avaliação geral de risco e duração do projeto: na fase final do planejamento da migração, estabeleça um cronograma para o projeto e identifique quaisquer riscos ou obstáculos que você provavelmente encontrará.