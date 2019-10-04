Falhar rápido, estratégia tradicional e como elas funcionam juntas

A filosofia do "falhar rápido" e os processos mais tradicionais de estratégia e planejamento carregam consigo uma bagagem intelectual e emocional própria, relacionada à ideia de "como o trabalho deve ser feito da maneira correta".
Existem opiniões bastante controversas de ambos os lados, argumentando que o "falhar rápido" é uma combinação perfeita dos princípios Lean com o método científico ou uma charlatanice que jamais substituirá o trabalho essencial dos líderes empresariais, que é analisar dados (imperfeitos) e assumir riscos calculados.
Quanto mais tempo eu passava pensando nessas opiniões polêmicas, mais ridículas elas me pareciam. Na realidade, elas (a filosofia de "falhar rápido" e a estratégia tradicional) são abordagens complementares que, juntas, podem acelerar a transição do problema para a solução.
Talvez seja uma constatação tediosa do tipo "a resposta está no meio", mas é quase certo que seja verdade.
Falhar rápido é uma filosofia que adota uma abordagem iterativa e baseada em hipóteses para desenvolver e lançar novas ideias. Ela está fortemente relacionada ao conceito de Produto Mínimo Viável (MVP) e se baseia na obtenção do feedback inicial que pode validar ou invalidar uma ideia.
Como o próprio nome indica, um princípio fundamental da abordagem "falhar rápido" é percorrer o ciclo de hipóteses, o MVP e a análise de resultados o mais rapidamente possível, aumentando funcionalmente a velocidade com que uma organização pode aprender e se adaptar às mudanças.
Essa abordagem permite que boas ideias sejam ampliadas mais rapidamente e que ideias que não estejam gerando o resultado desejado sejam ajustadas ou descartadas, reduzindo o tempo e o custo associados a programas com pouca probabilidade de sucesso.
O resultado final é uma organização que consegue testar e inovar de forma mais eficiente em termos de custos, dedicando mais tempo a projetos eficazes e menos tempo àqueles que não funcionam.
A descrição acima, à primeira vista, parece difícil de contestar e, em alguns casos, de fato o é. Há algo objetivamente metódico e científico na abordagem. Mas os detratores dirão que a análise e a tomada de riscos calculados são uma parte fundamental da essência de qualquer organização bem-sucedida.
Rob Thomas da IBM e gerente geral da nossa divisão de análise de dados e IA, escreveu há alguns anos que "sugerir um projeto piloto, em vez de realizá-lo, é sinal de fraqueza." (link externo ao site ibm.com)
Então, o que acontece? A mentalidade de "falhar rápido" entra em conflito com as abordagens mais tradicionais de planejamento estratégico e tomada de riscos?
A resposta a essa pergunta é a origem de algumas das respostas binárias à falha rápida. Mas a verdade é que a filosofia da "falha rápida" não só pode coexistir com as abordagens mais tradicionais de estratégia, análise e tomada de riscos, como pode ampliar essas abordagens e de fato ajudar a torná-las mais bem-sucedidas.
Por exemplo, com base em todas as informações disponíveis, você pode decidir que é essencial para sua organização entrar em um novo mercado geográfico. Há dados suficientes para tomar essa decisão com segurança e começar a executá-la com urgência e comprometimento. Não só não haverá "testes" desta estratégia, como é muito provável que a organização se mantenha comprometida com ela, mesmo diante de quaisquer contratempos e dificuldades iniciais.
Mas é aqui que o processo estratégico tradicional e o mantra do "falhar rápido" podem começar a se complementar ainda mais. A forma como uma abordagem de "falhar rápido" pode complementar a decisão estratégica de entrar em um mercado é na maneira como ela pode validar ou invalidar rapidamente o "como". Embora o destino final desejado possa ser claro, se o caminho até lá for menos claro, os testes e a iteração podem ajudar a iluminar o caminho até que a organização encontre seu caminho.
Nesse caso, usar uma abordagem de "falhar rápido" para determinar se deve ou não entrar em um determinado mercado seria a abordagem errada. A falta inicial de sucesso, aliada a uma mentalidade de "falhar rápido", pode encorajar você a abandonar um mercado estratégico simplesmente porque sua primeira tentativa de expansão falhou. Em vez disso, a decisão de entrar no mercado foi fruto de análise e planejamento estratégico, e falhar rápido desempenha o papel de chegar ao "como" mais rapidamente.
Talvez o melhor exemplo de como a filosofia de falhar rápido pode ser integrada de forma centralizada no processo de estratégia de uma organização é a abordagem descrita por A. G. Lafley e Roger Martin em Playing to Win: How Strategy Really Work (link externo ao site ibm.com).
Veja a seguir o processo de estratégia definido nesse trabalho:
À primeira vista, essa abordagem pode não parecer o que você normalmente imagina quando ouve "falhar rápido", mas demonstra como a dicotomia entre planejamento estratégico e abordagens de falha rápida é, na verdade, uma falsa escolha. A elaboração de testes criteriosos, criativos e estratégicos pode ser um componente crítico do processo estratégico central de uma organização.
De certa forma, essa abordagem leva a mentalidade de "falhar rápido" ainda mais longe, concentrando os testes iniciais nos elementos de uma estratégia com menor probabilidade de sucesso. O motivo para isso é que, se uma estratégia se baseia em quatro premissas, e você testa primeiro as três mais fáceis e todas elas são bem-sucedidas, mas o teste final, o mais difícil, falha, o tempo gasto nos três testes bem-sucedidos foi, na verdade, um desperdício.
Em nosso desejo de ver as ideias darem certo, seria fácil começar com as suposições que têm maior probabilidade de se confirmarem. Mas o desejo de chegar rapidamente à resposta certa deve nos impulsionar a testar primeiro as partes mais difíceis.
A mentalidade de "falhar rápido" pode ser aplicada a problemas de todos os tamanhos, mas obter resultados com essa abordagem depende de alguns pilares importantes que podem determinar o sucesso e o impacto do programa.
Perguntei ao meu colega (e especialista em crescimento) Peter Ikladious o que ele achava de falhar rápido e ele disse: "Acho que falhar rápido é um ótimo conceito que, apesar de muitas organizações o afirmarem, é difícil para elas realmente colocarem em prática. A falha rápida precisa da adesão da alta liderança. Eles precisam reconhecer que não existem soluções mágicas e que nem tudo funcionará conforme o esperado. Sem o apoio da liderança, as equipes ficam com muito medo de tentar algo que possa falhar ou fazem as coisas em segredo, o que limita os efeitos de aprendizado de falhar rápido."
Há duas ideias realmente essenciais nos comentários de Peter que se alinham com a minha experiência e com as abordagens do Playing to Win.
A primeira é que a liderança precisa realmente acreditar nessa abordagem. Se as equipes tiverem a oportunidade de explorar novas ideias e a confiança de que seus empregos, carreiras, bônus e promoções não estarão em risco caso uma ideia não seja bem-sucedida, esse será um ambiente onde os testes e a inovação podem prosperar.
Na minha experiência, é ainda melhor reformular completamente a noção de "fracasso". O processo de teste envolve tanto a rapidez com que uma empresa consegue chegar à resposta correta quanto o aprendizado obtido ao longo do caminho.
Se as supostas falhas forem documentadas e comunicadas internamente de forma clara e convincente, essa experiência pode ajudar outras equipes a evitar testar as mesmas ideias repetidamente. Nesse sentido, os resultados de qualquer teste, independentemente do sucesso ou do fracasso, representam um aumento do conhecimento institucional de uma organização se forem documentados e compartilhados adequadamente. Esse conhecimento tem valor.
Um teste bem-sucedido pode ser aquele que não funciona, mas que ninguém na sua organização se dá ao trabalho de tentar novamente.
Esse pensamento nos leva à segunda ideia, que é a de que o verdadeiro impacto dos testes só pode ser alcançado quando aliado à transparência. Essa transparência é essencial para gerar adesão, impulsionar o crescimento e até mesmo compartilhar aprendizados sobre o que não funciona. Sem os "efeitos de aprendizagem", como Peter descreveu, grande parte do valor em termos de conhecimento institucional nunca é criado.
Falhar rápido não é a resposta para todos os problemas empresariais existentes, mas é uma metodologia útil para gerenciar incertezas e riscos de forma inteligente e com boa relação custo-benefício. Ela não diz qual problema resolver, mas pode ajudar você a avaliar a melhor maneira de resolvê-lo.
Embora não seja complicado, o segredo para qualquer abordagem de falha rápida bem-sucedida se baseia no seguinte:
Assim como qualquer ferramenta, a filosofia de falhar rápido funciona melhor quando combinada com a tarefa certa. Falhar rápido não substitui o trabalho que as organizações realizam em análise e planejamento estratégico, mas pode ser uma ferramenta útil incorporada a esse processo. Pode ajudar a validar ou invalidar rapidamente as premissas fundamentais em que qualquer ideia se baseia. Pode tornar uma empresa mais honesta consigo mesma com muito mais rapidez. E também pode aumentar a disposição de uma organização de assumir riscos e inovar, minimizando o tempo e o custo de avaliação de novas ideias.
A filosofia de "falhar rápido" pode, no fim das contas, ser aplicada a pequenos testes e programas sem muito esforço ou reflexão, mas pode exigir um pensamento de fato criativo para aplicá-la aos problemas maiores de uma organização.
Quando aplicadas corretamente, as abordagens de "falhar rápido" podem, idealmente, ser usadas para aumentar o alcance das ideias que uma organização testa, reduzindo simultaneamente seus custos. Qualquer organização que consiga encontrar esse equilíbrio e ampliar os aprendizados e resultados de forma eficaz será capaz de progredir mais rapidamente e com maior impacto.
Esse deveria ser o verdadeiro objetivo final de qualquer adoção da filosofia de "falhar rápido". Não se trata de aumentar o volume de testes que uma organização realiza, mas sim de aumentar seu impacto líquido, sendo os testes um meio para atingir esse fim.
