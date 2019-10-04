Falhar rápido, estratégia tradicional e como elas funcionam juntas

A descrição acima, à primeira vista, parece difícil de contestar e, em alguns casos, de fato o é. Há algo objetivamente metódico e científico na abordagem. Mas os detratores dirão que a análise e a tomada de riscos calculados são uma parte fundamental da essência de qualquer organização bem-sucedida.

Rob Thomas da IBM e gerente geral da nossa divisão de análise de dados e IA, escreveu há alguns anos que "sugerir um projeto piloto, em vez de realizá-lo, é sinal de fraqueza." (link externo ao site ibm.com)

Então, o que acontece? A mentalidade de "falhar rápido" entra em conflito com as abordagens mais tradicionais de planejamento estratégico e tomada de riscos?

A resposta a essa pergunta é a origem de algumas das respostas binárias à falha rápida. Mas a verdade é que a filosofia da "falha rápida" não só pode coexistir com as abordagens mais tradicionais de estratégia, análise e tomada de riscos, como pode ampliar essas abordagens e de fato ajudar a torná-las mais bem-sucedidas.

Por exemplo, com base em todas as informações disponíveis, você pode decidir que é essencial para sua organização entrar em um novo mercado geográfico. Há dados suficientes para tomar essa decisão com segurança e começar a executá-la com urgência e comprometimento. Não só não haverá "testes" desta estratégia, como é muito provável que a organização se mantenha comprometida com ela, mesmo diante de quaisquer contratempos e dificuldades iniciais.

Mas é aqui que o processo estratégico tradicional e o mantra do "falhar rápido" podem começar a se complementar ainda mais. A forma como uma abordagem de "falhar rápido" pode complementar a decisão estratégica de entrar em um mercado é na maneira como ela pode validar ou invalidar rapidamente o "como". Embora o destino final desejado possa ser claro, se o caminho até lá for menos claro, os testes e a iteração podem ajudar a iluminar o caminho até que a organização encontre seu caminho.

Nesse caso, usar uma abordagem de "falhar rápido" para determinar se deve ou não entrar em um determinado mercado seria a abordagem errada. A falta inicial de sucesso, aliada a uma mentalidade de "falhar rápido", pode encorajar você a abandonar um mercado estratégico simplesmente porque sua primeira tentativa de expansão falhou. Em vez disso, a decisão de entrar no mercado foi fruto de análise e planejamento estratégico, e falhar rápido desempenha o papel de chegar ao "como" mais rapidamente.