O que é um servidor bare metal?

Ao contrário da computação em nuvem tradicional baseada em virtual machines, os Bare Metal Servers não vêm com um hipervisor instalado previamente e oferecem ao usuário controle total sobre a infraestrutura de servidor.

Com um bare metal server, como os usuários têm controle total sobre a máquina física, flexibilidade para escolher seu sistema operacional, evitar os desafios dos vizinhos barulhentos das infraestruturas compartilhadas e fazer ajuste do hardware e do software para cargas de trabalho específicas, muitas vezes com uso intensivo de dados.

Com máquinas virtuais, rede e armazenamento, os Bare Metal Servers são um componente fundamental da stack de infraestrutura como serviço (IaaS) na computação em nuvem.