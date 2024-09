A migração de aplicativos é o processo de mover um aplicativo de software de um ambiente de computação para outro. Você pode, por exemplo, migrar um aplicativo de um data center para outro, de um servidor no local para o ambiente de um provedor de cloud ou de um ambiente de cloud pública para a privada.

Como os aplicativos normalmente são desenvolvidos para serem executados em sistemas operacionais em arquiteturas de rede específicas, ou desenvolvidos para uma única plataforma de cloud, mover um aplicativo para um novo ambiente pode representar uma série de desafios. Geralmente é mais fácil migrar aplicativos de arquiteturas virtualizadas ou baseadas em serviços do que migrar aqueles executados em hardware bare metal.

Definir uma estratégia geral de migração de aplicativos envolve considerar todas as dependências do aplicativo e os requisitos técnicos, bem como as restrições de custo, de conformidade e de segurança da sua empresa.

Diferentes aplicativos podem ser transferidos para a cloud de formas distintas, mesmo dentro do mesmo ambiente de tecnologia. Desde o início da cloud computing, os desenvolvedores referiam-se a esses padrões de migração de aplicativos com nomes que começam com a letra "R".

Rehost (rehospedar): conhecida também como lift-and-shift, é uma estratégia comum em que a empresa move o aplicativo de um servidor no local para uma máquina virtual na cloud sem fazer mudanças significativas. A hospedagem de aplicativos é geralmente mais rápida do que outras estratégias de migração e pode reduzir significativamente os custos de migração. A desvantagem é que sem modificação, os aplicativos não vão aproveitar os benefícios dos recursos de computação nativos de cloud e os custos a longo prazo, de executá-los na cloud, podem ser ainda maiores.



Refactor ou re-architect (refatorar ou rearquitetar): refatorar refere-se a fazer alterações bastante significativas nos aplicativos para que suas escalas sejam ajustadas ou tenham um desempenho melhor em um ambiente da cloud. Isso pode envolver reescrever grandes partes dos aplicativos para que possam aproveitar melhor os recursos nativos de cloud, como a reestruturação de um aplicativo monolítico em um conjunto de microsserviços ou modernizando o armazenamento de dados do SQL ao NoSQL.

Replataform (redefinir plataforma): um meio termo entre lift-and-shift e re-arquitetar, a redefinição da plataforma de um aplicativo envolve fazer pequenas mudanças no aplicativo para que ele possa aproveitar melhor os benefícios da arquitetura da cloud. Os exemplos podem incluir fazer o upgrade do aplicativo para que ele seja compatível com um banco de dados gerenciado nativo de cloud, mudar os sistemas operacionais ou o middleware com os quais ele irá trabalhar, ou colocar o aplicativo em contêiner.

Retire/replace (desativar/substituir): em alguns casos, faz mais sentido desatribuir o aplicativo. Isso pode ocorrer porque seu valor é limitado, porque seus recursos são duplicados em outro lugar em seu ambiente, ou porque é mais econômico substituí-lo por uma nova solução, muitas vezes uma plataforma de Software como serviço (SaaS), do que migrar o aplicativo.