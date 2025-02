Além da classificação de acordo com o gerenciamento do hipervisor, as virtual machines se enquadram em duas categorias principais: virtual machines de sistema (também conhecidas como máquinas de virtualização completa) e virtual machines de processo.

As VMs do sistema permitem o compartilhamento de recursos de máquinas físicas subjacentes entre diferentes máquinas virtuais, cada uma executando seu próprio sistema operacional. Por outro lado, as máquinas virtuais de processo (também chamadas de máquinas virtuais de aplicações) executam uma aplicação dentro de um sistema operacional e oferecem suporte a um único processo. As máquinas virtuais Java, que executam programas compilados em Java, são exemplos de VMs de processo.