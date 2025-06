O que é malware?

O crime cibernético é uma indústria gigantesca. De acordo com uma estimativa, ela seria a terceira maior economia do mundo, atrás dos EUA e da China, com um custo projetado de US$ 10,5 trilhões até 2025.

Nesse setor, hackers desenvolvem constantemente novas cepas de malware com novos recursos e funcionalidades. Essas cepas individuais de malware geram novas variantes ao longo do tempo para escapar melhor do software de segurança. Estima-se que mais de 1 bilhão de diferentes cepas e variantes de malware tenham sido criadas desde a década de 1980, dificultando o acompanhamento dos profissionais de cibersegurança.

Os hackers geralmente compartilham seu malware tornando o código aberto ou vendendo-o a outros criminosos. Os acordos de malware como serviço predominam entre os desenvolvedores de ransomware, para que até criminosos com pouco conhecimento técnico possam colher as recompensas do crime cibernético.

Embora o cenário esteja sempre mudando, as cepas de malware podem ser categorizadas em alguns tipos comuns.