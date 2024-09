Conforme mencionado anteriormente, o UEM evoluiu da colisão de tecnologias em transformação para o gerenciamento e a proteção de políticas de BYOD das organizações, de equipes de trabalho cada vez mais híbridas e da expansão de programas de trabalho remoto. No entanto, as organizações adotam o UEM para oferecer suporte a outras iniciativas estratégicas de gerenciamento e segurança, incluindo:

Conformidade regulamentar simplificada. As forças de trabalho híbridas podem aumentar ainda mais a complexidade de demonstrar e cumprir a conformidade com os regulamentos do setor e de privacidade de dados. As soluções de UEM podem ajudar a eliminar essa complexidade. Por exemplo, o UEM permite que uma organização defina uma única política que assegura que cada dispositivo esteja em conformidade com os requisitos de criptografia especificados pelo GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), pela HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde) e outras regulamentações sobre privacidade de dados. Recursos de isolamento de dados e controle do aplicativos do UEM ajudam os administradores a assegurar que apenas aplicativos autorizados possam acessar dados altamente regulamentados.

Segurança zero trust. Em uma abordagem de segurança zero trust, todos os terminais são considerados hostis por padrão. Todas as entidades, como usuários, dispositivos e contas, recebem acesso com o mínimo de privilégios necessários para desempenhar seus trabalhos ou funções. Todas as entidades devem ser monitoradas continuamente e reautorizadas de tempos em tempos à medida que o acesso continua. O UEM pode oferecer suporte à implementação do conceito zero trust de várias maneiras, desde simplificar o fornecimento de todos os dispositivos para que tenham acesso com o mínimo possível de privilégios, até oferecer visibilidade em tempo real de todos os dispositivos conectados à rede.