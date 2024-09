O que é SOAR (orquestração de segurança, automação e resposta)?

As ferramentas SOAR, SIEM e XDR compartilham algumas funções principais, mas cada uma tem seus próprios recursos e casos de uso exclusivos.

As soluções de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) coletam informações de ferramentas internas de segurança, as agregam em um registro central e sinalizam anomalias. Os SIEMs são usados principalmente para registrar e gerenciar grandes volumes de dados de eventos de segurança.



A tecnologia SIEM surgiu pela primeira vez como uma ferramenta de relatórios de conformidade. Os SOCs adotaram os SIEMs quando perceberam que os dados do SIEM poderiam auxiliar as operações de cibersegurança. As soluções SOAR surgiram para adicionar os recursos focados em segurança que a maioria dos SIEMs padrão não possui, como orquestração, automação e funções de console.



As soluções de detecção e resposta estendidas (XDR) coletam e analisam dados de segurança de endpoints, redes e da nuvem. Assim como os SOARs, eles podem responder automaticamente a incidentes de segurança. No entanto, os XDRs são capazes de automações de resposta a incidentes mais complexas e abrangentes do que os SOARs. Os XDRs também podem simplificar as integrações de segurança, muitas vezes exigindo menos conhecimento ou despesas do que as integrações do SOAR. Alguns XDRs são soluções pré-integradas de um único fornecedor, enquanto outros podem conectar ferramentas de segurança de vários fornecedores. Os XDRs são frequentemente usados para detecção de ameaças em tempo real, triagem de incidentes e caça a ameaças automatizada.



As equipes de SecOps de grandes empresas costumam usar todas essas ferramentas juntas. No entanto, os fornecedores estão mesclando as distinções entre eles ao oferecer soluções de SIEM capazes de responder a ameaças e XDRs que possuem funcionalidades de registro de dados semelhantes às do SIEM. Alguns especialistas em segurança acreditam que o XDR pode, um dia, absorver as outras ferramentas, semelhante à forma como o SOAR consolidou seus antecessores.