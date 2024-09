A investigação de ameaças é importante porque ameaças sofisticadas podem passar pela segurança cibernética automatizada. Embora as ferramentas de segurança automatizadas e os analistas dos centros de operações de segurança (SOC) de camada 1 e 2 sejam capazes de lidar com cerca de 80% das ameaças, você ainda precisa se preocupar com os outros 20%, que têm maior probabilidade de incluir ameaças sofisticadas que causam danos consideráveis. Com tempo e recursos suficientes, elas invadem qualquer rede e evitam ser detectadas por uma média de até 280 dias. A investigação de ameaças eficiente reduz o tempo desde a invasão até a descoberta, reduzindo os danos.

Os invasores muitas vezes se escondem por semanas, ou mesmo meses, antes de serem descobertos. Eles esperam pacientemente para extrair dados e descobrir informações confidenciais ou credenciais e desbloquear mais acessos, preparando o terreno para uma violação considerável. Quantos danos podem ser causados por possíveis ameaças? De acordo com o "Relatório do Custo de uma Violação de Dados," uma violação de dados custa à empresa, em média, quase US$ 4 milhões, e os efeitos prejudiciais podem se prolongar por anos. Quanto maior for o tempo entre a falha do sistema e a resposta, maior será o prejuízo.