O que é uma avaliação de vulnerabilidade?

As avaliações de vulnerabilidade e os testes de penetração são parte integrante dos testes de segurança, embora tenham finalidades diferentes. Voltando à analogia anterior, as avaliações de vulnerabilidade são como inspeções de rotina em um prédio em que as organizações identificam e catalogam as falhas de segurança existentes. Essa abordagem oferece uma visão ampla e contínua dos riscos de segurança de uma empresa.

Os testes de penetração, por outro lado, são mais direcionados. É como contratar um seletor de fechaduras para tentar ativamente invadir o prédio. Ele simula um ataque real para explorar vulnerabilidades e avaliar a eficácia dos controles de segurança.

Na prática, as organizações podem usar avaliações de vulnerabilidade como parte regular de seu programa mais amplo de gerenciamento de vulnerabilidades. Em seguida, elas podem agendar testes de penetração em intervalos importantes, como antes do lançamento de produtos ou após grandes mudanças no sistema, para validar as defesas e descobrir riscos mais profundos.