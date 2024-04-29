MTTR vs. MTBF: qual é a diferença?

As empresas dependem todos os dias de vários sistemas e equipamentos para manter suas operações funcionando sem problemas. Mas todos os sistemas inevitavelmente exigem manutenção. Pode ser software intangível, como uma rede de serviços de TI que acumulou bugs suficientes para quebrar uma funcionalidade importante, fazendo com que os desenvolvedores procurem correções. Ou pode ser um equipamento físico, como uma máquina de sorvete em uma lanchonete com um o-ring quebrado.

Eventualmente, tudo se quebra, desde sistemas de TI em vários locais até lâmpadas individuais. Downtime não planejado pode ter consequências catastróficas, e cabe aos engenheiros e técnicos de manutenção das instalações planejar com antecedência para que medidas rápidas sejam tomadas para corrigir uma falha. O objetivo é minimizar o downtime, reduzindo os custos associados à perda de produtividade, receita ou insatisfação do cliente.

O downtime pode ser minimizado de várias maneiras. Por exemplo, as empresas podem visar reduzir o tempo necessário para reparar um equipamento, tendo peças de reposição suficientes acessíveis aos técnicos no local. Ou então, eles podem observar os processos de reparo para encontrar maneiras mais rápidas de realizar reparos ou maneiras mais rápidas de notificar os técnicos. Além disso, eles podem fazer investimentos em ferramentas com melhor desempenho e vida útil mais longa para reduzir o número de reparos necessários.

Mas para entender como melhorar a confiabilidade de sistemas e componentes, primeiro precisamos medir sua confiabilidade. Tempo médio para reparo (MTTR)— também conhecido como tempo médio para recuperação — e tempo médio entre falhas (MTBF) são duas métricas de falha comumente usadas para medir a confiabilidade de sistemas ou produtos no campo da manutenção de instalações. Embora esses acrônimos estejam relacionados, eles têm significados diferentes e são usados para responder a perguntas diferentes.

Primeiro, vamos avaliar o MTBF.