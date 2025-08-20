O que é uma ordem de serviço?

As ordens de serviço são a força motriz por trás da estratégia de manutenção de qualquer organização. Quando um gerente envia uma solicitação de manutenção, a entidade que recebe a solicitação cria um documento formal, em papel e/ou digital, com todos os detalhes das tarefas de manutenção e descreve um processo para concluir as tarefas. O nome desse documento é ordem de serviço. As ordens de serviço também podem conter informações sobre:

A empresa que trata o pedido

O local da tarefa



Todos os requisitos de habilidades, ferramentas e/ou materiais

A parte que autoriza

O técnico ou prestador de serviços designado para a tarefa

O custo estimado da conclusão

Estimativas de preços de materiais e mão de obra

Data de conclusão esperada

Data de conclusão real

Nível de prioridade

O objetivo principal de uma ordem de serviço é manter todas as partes envolvidas na operação de manutenção informadas sobre o fluxo de trabalho. Quando utilizadas de forma eficaz, as ordens de serviço ajudam uma organização a organizar, comunicar e rastrear com eficiência o trabalho de manutenção dentro de um departamento ou de uma organização.

