O que é o tempo médio entre falhas (MTBF)?

A fórmula MTBF é frequentemente usada em cenários de manutenção de sistemas industriais ou eletrônicos, onde a falha de um componente pode resultar em períodos consideráveis de inatividade ou até mesmo riscos à segurança, mas o MTBF é usado em uma ampla gama de sistemas reparáveis e diversos setores.



A fórmula pode ajudar a medir a confiabilidade geral de fábricas, redes de energia, redes de informações e inúmeros outros casos de uso.

O MTBF é calculado dividindo o tempo total de operação pelo número de falhas que ocorrem durante esse tempo. O resultado é um valor médio que pode ser utilizado para estimar a vida útil esperada do sistema ou componente.

É importante observar que o MTBF é um tempo médio e não garante que um sistema ou componente específico durará pelo período MTBF completo sem falhar alguma vez.



O tempo real entre as falhas pode variar muito, e não é incomum que as falhas ocorram bem antes ou depois do MTBF. Além disso, o MTBF não considera a gravidade das falhas ou o impacto que podem ter nas operações ou na segurança.

O valor MTBF é uma medida de confiabilidade, mas não é uma garantia de confiabilidade. Ele mede a frequência com que se espera que ocorram falhas, mas não necessariamente leva em conta todos os fatores externos.



Condições ambientais, práticas de manutenção e padrões de uso podem afetar a confiabilidade de um sistema ou componente, tornando crucial o uso do MTBF como uma entre várias ferramentas para obter um panorama mais detalhado da saúde geral do sistema ou componente. Determinar o MTBF nos dá uma métrica útil da contagem de falhas ao longo do tempo, mas não explica por que estão ocorrendo problemas.

Um alto MTBF não indica que falhas jamais ocorrerão, apenas que elas são menos propensas a acontecer. Todos os sistemas e componentes têm um ciclo de vida finito, e falhas podem ocorrer devido a vários fatores, incluindo desgaste, condições ambientais e defeitos de fabricação.

Os engenheiros de confiabilidade podem usar o MTBF para comparar a confiabilidade de sistemas ou componentes similares, porém ele não pode ser comparado diretamente entre sistemas ou componentes distintos. Isso ocorre porque o MTBF é altamente dependente das condições operacionais, padrões de uso e outros fatores específicos do sistema ou componente que está sendo medido.



É difícil e possivelmente inadequado buscar uma definição significativa de um bom MTBF em diferentes casos de uso. Um bom MTBF para um sistema pode parecer diferente de um bom MTBF em outro caso de uso semelhante.