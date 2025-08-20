O tempo médio para reparo (MTTR) é calculado tomando o tempo total de reparo resultante de uma falha específica e dividindo-o pelo número total de reparos realizados durante um período específico. A fórmula MTTR é:

MTTR = Tempo total gasto em reparos/Número de reparos

Para obter uma medida precisa do MTTR, é crucial registrar o tempo necessário para detectar a falha, o tempo de diagnóstico do problema e o tempo para correção. Isso pode auxiliar as organizações a identificar áreas que necessitam de aprimoramento em seus processos e reduzir o tempo necessário para reparar equipamentos ou sistemas, o que, em última análise, aumenta sua disponibilidade e confiabilidade.

Digamos que a linha de produção de uma empresa tenha sofrido falhas mecânicas que resultaram em três horas de reparo antes que o problema fosse resolvido. Durante o mesmo mês, houve um total de dois reparos feitos no equipamento devido a vários problemas.

Para calcular o MTTR da linha de produção durante aquele mês, usaríamos a seguinte fórmula:

Considerando que o MTTR é definido como "tempo total gasto em reparos" dividido pelo "número de reparos".

MTTR = 3 horas/2 reparos

MTTR = 1,5 horas

Então, o MTTR para esse mês para a linha de produção seria de 3 horas. Ao acompanhar o MTTR durante as operações normais, a empresa pode identificar tendências, aprimorar seus processos de reparo e reduzir o tempo de inatividade, o que, em última análise, melhora seus resultados financeiros.