O que é manutenção de instalações?

Existem muitas vantagens na manutenção de instalações. A manutenção regular das instalações garante que todos os ativos de capital, sistemas e infraestrutura estejam funcionando de forma ideal. Esse gerenciamento de ativos ajuda a minimizar o tempo de inatividade, avarias e interrupções, resultando em produtividade contínua e operações tranquilas. A manutenção adequada também pode prolongar a vida útil dos ativos, atrasando a necessidade de substituições ou atualizações dispendiosas.

A manutenção da instalação também desempenha um papel fundamental no mantimento da segurança dos ocupantes, visitantes e do público. As instalações comerciais geralmente estão sujeitas a diversas regulamentações e padrões, como as normas de saúde e segurança, as regulamentações ambientais e os códigos de construção. As exigências da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA), por exemplo, visam oferecer um ambiente de trabalho seguro. A manutenção adequada das instalações ajuda a garantir a conformidade com essas regulamentações, evitando multas, sanções e responsabilidades legais.

Por fim, muitas instalações consomem grandes quantidades de energia para aquecimento, refrigeração, iluminação e outras operações. A manutenção eficaz de equipamentos que consomem energia (como unidades de HVAC) pode reduzir o desperdício de energia e diminuir os custos com utilidades. A manutenção das instalações também pode apoiar diretamente as estratégias de sustentabilidade da organização por meio de atualizações com eficiência energética, medidas de conservação de água e estratégias de redução de resíduos.