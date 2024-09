No que diz respeito à reparação de estradas, rodovias, pontes, metrôs, linhas ferroviárias e outros ativos críticos de infraestrutura de transporte, a maioria dos programas de manutenção estaduais e federais adota uma abordagem de manutenção reativa.Isso ocorre em grande parte porque o desgaste normal é difícil de fixar nas estruturas até que se torne aparente após a ocorrência de uma falha. Um bom exemplo disso são as linhas que demarcam as faixas em uma estrada - elas não podem ser repintadas até que tenham desaparecido com o tempo e o uso.