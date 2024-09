O que é manutenção de equipamentos?

O gerenciamento adequado de manutenção mantém os funcionários mais seguros de acordo com a Occupational Safety and Health Administration (OSHA.) (link externo a ibm.com). Sua pesquisa encontrou uma forte ligação entre a má manutenção do equipamento e lesões no local de trabalho — e até mesmo fatalidades. Os pesquisadores estimaram que 35% dos incidentes no local de trabalho estavam relacionados a falhas de equipamentos.